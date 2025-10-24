Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em Belém, empresa de limpeza pública abre vagas de emprego com salário compatível com o mercado

Profissionais contratados também vão ter vale-alimentação, plano de saúde e vale-transporte

O Liberal
fonte

Há vagas para os cargos de borracheiro, soldador, controlador de CCO (Centro de Controle Operacional), inspetor de equipamento, entre outras (Foto: Wagner Santana / O L)

A empresa Ciclus Amazônia, responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, abriu vagas para os cargos de borracheiro, soldador, controlador de CCO (Centro de Controle Operacional), inspetor de equipamento, almoxarife e mecânico. 

O gerente-geral de operações da firma, Teodoro Rodrigues, informou que as novas contratações reforçam o compromisso da empresa com a gestão de resíduos em Belém. “Valorizamos as pessoas que fazem essa transformação acontecer no dia a dia”, disse ele, referindo-se ao trabalho de limpeza pública na capital paraense.

Entre as vantagens, a empresa oferece clube de benefícios com descontos em diversas categorias, como gastronomia, entretenimento, educação, lazer e esportes, além do programa “Ligado em você”, que disponibiliza atendimento especializado e sigiloso 24 horas, com suporte psicológico, social, financeiro e jurídico.

A empresa também assegura licenças maternidade e paternidade estendidas, acompanhadas de um kit nascimento para recém-mamães e recém-papais, e auxílio para compra de kit escolar para os filhos dos colaboradores. 

Outros diferenciais são a Universidade CS Infra, plataforma voltada ao aprendizado e desenvolvimento contínuo. A Ciclus também oferece o benefício Totalpass, voltado à promoção da saúde e bem-estar, e um kit escolar com preços acessíveis.

Processo seletivo

Além do cadastro, o processo seletivo é composto por etapas como entrevistas com o RH e gestores. Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de novembro, por meio do site https://csinfra.gupy.io. Os profissionais contratados terão salário compatível com o mercado, além de vale-alimentação, plano de saúde e vale-transporte.

A empresa Ciclus Amazônia pertence ao Grupo Simpar, e é responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Belém. Ela realiza a coleta, varrição, destinação ambientalmente correta, a implantação de ecopontos e locais de entrega voluntária, a recuperação do Aurá, a inserção sustentável de catadores, a implantação de estação de transferência de resíduos (ETR) e a implantação de uma nova central de tratamento e valorização ambiental de resíduos (CTR).

A Ciclus tem contrato de concessão de 30 anos e receberá investimento da ordem de R$ 900 milhões. A empresa conta com 2.500 colaboradores com o suporte de 290 equipamentos voltados aos serviços.

