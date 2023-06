Em Belém, concessionária de energia promove ação de negociação de débitos

Até a próxima sexta-feira (9), exceto no feriado de Corpus Christi (8), moradores dos bairros do Telégrafo e de Val-de-Cans, em Belém, podem negociar débitos na conta de energia elétrica. A ação será sempre das 8h30 às 12h e permite a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED, e, ainda, a realização do cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Para quem mora no Telégrafo, os serviços serão na Associação de Moradores da Vila da Barca e em Val-de-Cans, no Instituto Social Paraíso dos Pássaros. A Equatorial Pará informa que para negociar débitos, o cliente precisa ter, pelo menos, três faturas em atraso ou algum parcelamento junto à distribuidora.

A concessionária pede que o interessado leve o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar. Cada consumidor terá seu caso analisado individualmente.

Gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Anderson Torres informa que os mutirões permitem "melhores condições de parcelamento para que nossos clientes possam se reorganizar e manter o pagamento em dia, garantindo a continuidade do fornecimento de energia”, disse Anderson.

Cadastro para Tarifa Social

Garantida pelo governo federal, a Tarifa Social é um benefício para famílias de baixa renda, com descontos de 10% a 65% na fatura de energia. Para acessar o benefício, é necessário comprovar renda familiar de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico.

O número do CadÚnico deve estar atualizado do NIS ou BPC, também, é preciso apresentar RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Já o Programa de Eficiência Energética, da distribuidora de energia, incentiva o consumo sustentável, oportunizando a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, mais econômicas.

Para acessar as lâmpadas de LED, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviço:

Negociações de débitos para moradores do Telégrafo

Data: 6, 7 e 9 de junho, das 8h30 às 12h, na Associação de Moradores da Vila da Barca , na rua Professor Nelson Ribeiro, nº 66,no Telégrafo, em Belém.

Moradores de Val de Cans, Instituto Social Paraíso dos Pássaros, no conjunto Paraíso dos Pássaros, avenida dos Tucanos, anexo ao prédio da Cosanpa