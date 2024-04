Dólar opera em alta e chega a R$ 5,25 com tensões no Oriente Médio e risco fiscal brasileiro

Com as tensões no Oriente Médio e com o risco fiscal brasileiro no radar, o dólar opera em alta nesta terça-feira (16.04), alcançando o patamar de R$ 5,25. Além das incertezas sobre os rumos do conflito entre Israel e Irã, no Brasil, o mercado reflete o anúncio de redução da meta fiscal para 2025, feito pelo governo, que agora projeta déficit zero no ano que vem, contra superavit projetado anteriormente.

No dia anterior, o dólar avançou 1,24%, cotado em R$ 5,1847, no maior patamar em um ano. Com os recentes resultados, a moeda norte-americana acumula ainda altas de 1,24%, na semana, 3,38%, no mês e de 6,85%, no ano.

VEJA MAIS

Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, opera em queda. Às 10h20, a B3 caía 0,83%, aos 124.294 pontos. As quedas acumuladas são de 0,49% na semana; 2,16% no mês; e 6,60% no ano.