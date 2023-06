Dólar fecha abaixo de R$ 5 após suspensão do teto da dívida dos Estados Unidos

O Senado dos Estados Unidos aprovou o acordo entre os partidos Democrata e Republicano, que suspende o teto da dívida do país, atualmente de US$ 31,4 trilhões. A medida refletiu na moeda do país, que fechou em queda de 1,04% nesta sexta-feira, 2. Na equiparação com o real, o dólar ficou em R$ 4,9533.

No dia anterior, a moeda norte-americana teve baixa de 1,34% e caiu para R$ 5,0053. Mas com a nova oscilação, o dólar acumulou perdas de 0,70% na semana, 2,36% no mês e 6,15% no ano.

No mercado acionário, o Ibovespa encerrou o pregão em alta, aos 112 mil pontos, que foi o maior patamar em quatro meses.

A atenção do mercado se voltou, de novo, para o cenário político e econômico dos Estados Unidos. Na última quinta-feira, 1º, o Senado suspendeu o teto da dívida de US$ 31,4 trilhões para evitar um calote da maior economia do mundo.

VEJA MAIS

Os indicadores internacionais destacam a geração de 339 mil empregos dos EUA, em maio. Com isso, a expectativa é de que havendo renda, a inflação continue a subir e, assim o banco central do país, Federal Reserve, pode continuar elevando as taxas de juros, que estão no maior patamar em 16 anos.

Os juros altos nos Estados Unidos beneficiam o dólar em detrimento de outras moeda, principalmente as de países emergentes, como o Brasil, porque investidores priorizam os títulos americanos, considerados os mais seguros do mundo e que estão com a rentabilidade ascendente.