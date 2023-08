Dia Nacional da Construção Social 2023 promove ações para trabalhadores da área

No dia 19 de agosto, de 9h às 14h, o Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-Pa) realiza o Dia Nacional da Construção Social 2023. O tema do evento deste ano é “Construindo Dias Melhores. Juntos!”, com realização de atividades voltadas para saúde, esporte, lazer, cidadania, educação, responsabilidade social e ambiental para trabalhadores da construção. A programação é gratuita e será realizada na Sede Campestre do Sesi, em Ananindeua.

A programação do evento conta com serviços de cidadania como orientação para emprego e estágio, emissão da carteira de trabalho digital, orientação sobre abono salarial entre outros. Na área de educação, o Senac estará presente com mini cursos e fará inscrição para cursos posteriores. Na área de sustentabilidade, a SEMMA em parceria com a INOVARE, fará cursos de compostagem, reaproveitamento de resíduos e o plantio de 50 mudas de plantas, para a construção de um mini bosque nas dependências do Sesi. O plantio será feito com crianças e seus familiares presentes. Também haverá apresentações culturais com atrações de carimbó, ritmos paraenses e a apresentação do grupo Cia Do Nosso Jeito, com a participação do medalhista mundial em dança em cadeira de rodas, David Pontes.

Desde 2019, a ação acontecia de forma remota por conta da pandemia e com o retorno da realização de forma presencial, a expectativa é que, pelo menos, duas mil pessoas participem do evento. De acordo com o Presidente do Sinduscon-Pa, Fabrízio Gonçalves, voltar a realizar o 'Dia Nacional da Construção Social' no Pará é um motivo de muito orgulho. "Sabemos que os últimos anos não foram fáceis, era preciso distanciar fisicamente. Então, realizar o DNCS 2023 é a confirmação de que vencemos a pior época. É como dar um grande abraço conjunto em todos que fizeram com que não parássemos. Faremos a melhor edição do DNCS, com estímulo à saúde, cultura, sustentabilidade social e ambiental, lazer e educação”, disse.

A ação é promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio da sua Comissão de Responsabilidade Social (CRS) e com a correalização do SESI Nacional (Sesi). No Pará, o Sistema FIEPA, por meio da FIEPA, SESI, SENAI e IEL é correalizador.

Serviço:

Dia Nacional da Construção Social 2023 (Evento gratuito)

Dia: 19 de agosto de 2023

Hora: 9h às 14h

Local: Sede Campestre Sesi Ananindeua

Endereço: Rodovia Mário Covas, - Km 2 - Coqueiro, Ananindeua - PA.

*Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política