Dez empreendedoras do Pará são finalistas do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN)

Dez mulheres empreendedoras do Pará foram selecionadas na primeira etapa do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN). A premiação é dividida em três etapas, as vencedoras da primeira, a nível estadual, seguem para representar o estado nas fases regional e nacional. As escolhidas serão anunciadas às 19h da terça-feira (5), durante a cerimônia de premiação, no Espaço FRA, localizado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 124, bairro do Umarizal.

São cinco vencedoras, uma para cada categoria do prêmio: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia (proprietárias de empresas de base tecnológica) e Negócios Internacionais. As cinco seguem para a fase regional representando a Amazônia, na disputa com as representantes das demais regiões do país. Em todo Brasil, foram 2.634 inscrições, já no Pará foram 87 empreendedoras inscritas, representando 32 cidades paraenses.

Sobre os objetivos principais do evento, a gestora do Programa Sebrae Delas e da premiação no Pará, Isabelle Eleres, explica que “o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios é uma forma de homenagear e reconhecer mulheres empreendedoras que conseguiram superar adversidades e preconceitos, reforçando o empoderamento feminino”. O Sebrae Delas é um programa focado em estimular o empreendedorismo feminino, desenvolvido no estado desde 2022, com 2.750 mulheres alcançadas neste ano, em 75 municípios paraenses através de ações de capacitação, consultoria, mentoria e encontro de conexões.

A premiação completa 10 anos este ano e, ao longo desse período, contou com a participação de mais de 100 mil mulheres que compartilharam suas jornadas de sucesso, representando empreendedoras de todo o Brasil. Mais de 200 delas foram premiadas. A premiação estadual prevê troféu, certificação e consultoria empresarial, enquanto que a última etapa, de nível nacional, será no dia 21 de novembro, no evento Delas Summit, em Florianópolis. Nesta etapa as vencedoras recebem troféu, participação em missão técnica, tablet e celular.

O PSMN é composto por três etapas: estadual, regional e nacional. Na primeira delas, são escolhidas até cinco candidatas por estado e do Distrito Federal, sendo uma de cada categoria. Todas as vencedoras seguem para a fase regional, de caráter eliminatório, quando as mais bem avaliadas em cada categoria serão escolhidas por região (Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste). Cada região terá apenas uma candidata por categoria, totalizando até 25 candidatas para a grande final.