Detran inicia repescagem do CNH Pai D’Égua nesta segunda-feira

Inicia nesta segunda-feira, 13, o processo de repescagem dos candidatos selecionados que não conseguiram efetivar a matrícula do CNH Pai D’Égua, programa social do Governo do Estado, desenvolvido pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran). Ela será exclusiva para os candidatos que estavam agendados e não conseguiram finalizar o processo de matrícula.

Segundo o Detran, a nova chance é destinada tanto a quem faltou no dia agendado como para os que ficaram com pendência na documentação. O processo de repescagem já estava estipulado no edital do Programa CNH Pai D’Égua e ocorre no período de 13 a 17, na sede do Departamento, em Belém, e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), no interior do estado.

O CNH Pai D'Égua garante a emissão gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico com o objetivo de promover inclusão social, incentivando a geração de renda por meio do acesso à carteira de motorista. "Trata-se de uma oportunidade única e indispensável para que os contemplados possam ter uma CNH a custo zero, uma vez que todas as despesas com autoescola e exames prático e teórico são pagas pelo Governo do Estado, via Detran", explica a diretora geral do órgão, Renata Coelho.

Ao todo, 10 mil pessoas em todo o Pará estão aptas ao programa em 2021, de um universo de mais de 130 mil pessoas inscritas. Para o período da repescagem, o Detran alerta para que os selecionados venham ao órgão munidos da documentação necessária, exigida no edital do programa.

Social

Para a diretora do Detran, o período de repescagem será importante para garantir que todos os selecionados possam usufruir do serviço oferecido pelo Estado. “O programa é uma das iniciativas sociais mais importantes do Governo do Pará, já que garante a inclusão social de pessoas que não podem custear a formação exigida pelos órgãos de trânsito para emissão da Carteira Nacional de Habilitação", comenta Renata, convocando os candidatos para completar o processo. "Então, nós fazemos esse chamamento. Quem, por algum motivo, não se matriculou, venha ao Detran e aproveite essa chance de ter sua CNH de graça", conclui. (com informações da Assessoria de Comunicação do Detran)