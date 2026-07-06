Desconto de 50% no ITBI termina dia 31 de julho; saiba como solicitar

Até o próximo dia 31 de julho, a prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), concede 50% de desconto na alíquota do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), para quem comprou ou herdou um imóvel, na capital paraense, e ainda não registrou a transmissão no Cartório de Registro de Imóveis. A medida também perdoa totalmente os juros e as multas acumulados em transmissões antigas que continuam pendentes de regularização.

O ITBI é o imposto municipal cobrado sempre que ocorre a transmissão onerosa de um imóvel, como nos casos de compra e venda. O pagamento é obrigatório para que a transferência possa ser registrada em cartório e o novo proprietário passe a ter o imóvel oficialmente em seu nome.

A prefeitura informa que o benefício foi criado pela Lei Municipal nº 10.308/2026 e busca incentivar a regularização de imóveis que permanecem apenas com escritura, contrato ou promessa de compra e venda, mas ainda não tiveram o registro oficial.

Atualmente, a alíquota normal do imposto é de 3% sobre o valor do imóvel. Com o desconto temporário, ela cai para 1,5%. O benefício contempla dois públicos. Primeiro, quem adquiriu ou herdou um imóvel e ainda não realizou o registro da transmissão poderá pagar o ITBI com 50% de desconto, sem juros e sem multa, até 31 de julho de 2026.

O segundo grupo beneficia com o desconto de 50%, quem fizer uma nova compra ou transmissão de imóvel, desde que solicite e pague o ITBI em até 60 dias contados da data da aquisição ou da herança.

Quanto é possível economizar

Em um imóvel avaliado em R$ 200 mil, por exemplo:

Até 31 de julho: alíquota de 1,5%, resultando em R$ 3 mil de ITBI;

Após 1º de agosto: alíquota de 3%, totalizando R$ 6 mil;

Nos casos de financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) ou utilização do FGTS, permanece a alíquota de 1%, conforme previsto na legislação.

Como solicitar

O contribuinte pode solicitar a emissão da guia do ITBI de forma on-line, por meio do sistema disponível no portal da Sefin, ou abrir processo eletrônico no site da secretaria. Também é possível buscar atendimento presencial.

Para solicitar o serviço, é necessário apresentar: documentos pessoais das partes envolvidas; documento que comprove a transmissão do imóvel, como escritura, contrato de compra e venda ou decisão judicial; dados do imóvel, como matrícula, inscrição municipal e endereço; certidão atualizada do imóvel e demais documentos exigidos conforme o tipo de operação.

O imposto pode ser pago em parcela única ou em até seis parcelas mensais, desde que cada parcela seja de, no mínimo, R$ 235. O parcelamento não se aplica às operações contempladas pelo desconto de 50% nem aos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

A Sefin orienta que os contribuintes não deixem para a última hora. O prazo para regularizar transmissões antigas com desconto de 50%, sem juros e sem multa, termina em 31 de julho de 2026. Após essa data, volta a valer a alíquota integral de 3%, exceto para novas transmissões cujo pagamento seja realizado dentro de 60 dias da aquisição, situação em que permanece o desconto previsto em lei.