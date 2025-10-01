De R$ 6 a R$ 20: maniva e tucupi mantêm preços estáveis antes do Círio 2025

Às vésperas do Círio de Nazaré 2025, a movimentação nas bancas de maniva e tucupi do Ver-O-Peso, em Belém, começa a se intensificar, mas os preços, por enquanto, seguem estáveis. Feirantes confirmam que os valores são os mesmos praticados no ano passado, embora já se espere um possível reajuste com a chegada da primeira semana de outubro, quando a procura pelos ingredientes do tradicional almoço do Círio costuma disparar.

De acordo com feirantes entrevistados no Complexo do Ver-O-Peso pelo Grupo Liberal, os preços do tucupi são os mesmos desde 2024. O produto é vendido em duas versões: o tucupi concentrado, mais encorpado, a R$ 20 o litro; e o tucupi regular ou “médio”, a R$ 10. Segundo Maria Siqueira, vendedora há anos na feira, "os consumidores estão achando até bom o preço aqui no Ver-O-Peso", especialmente se comparado aos supermercados.

Jane Costa, também feirante, afirma que o movimento de vendas já começou há cerca de 25 dias, mas que o grande volume é esperado a partir da próxima semana.

“O tipo de tucupi mais procurado pelo povo é o tucupi médio. Poucos levam o tucupi concentrado”, destaca.

Maniva com preços variados, mas sem grandes aumentos

A maniva, outro ingrediente essencial no preparo do tradicional maniçoba, também mantém preços parecidos com os de 2024. Segundo Adenílson Trindade, que comercializa os três tipos do produto, a maniva crua custa R$ 6, a pré-cozida sai por R$ 7 e a cozida, a mais procurada, está sendo vendida a R$ 8.

Já Dinair Barros confirma uma pequena diferença no preço da maniva cozida, vendida por ela a R$ 10.

“Tem consumidor que acha caro, mas ainda está o mesmo preço do ano passado. Acredito que só vai subir na próxima semana, quando a gente também paga mais caro para comprar", disse.

Expectativa é de crescimento nas vendas em outubro

Os feirantes são unânimes em apontar a primeira semana de outubro como o marco do início da alta nas vendas, impulsionadas pela aproximação do Círio de Nazaré. Adenílson, por exemplo, estima superar as vendas do ano passado, que chegaram a render entre R$ 12 mil e R$ 15 mil durante o mês de outubro.

“Até agora, as vendas estão razoáveis, mas vai melhorar, se Deus quiser”, acredita Dinair. Maria Siqueira compartilha da mesma expectativa: “Na semana anterior ao Círio a gente vende mais e encomenda mais. A movimentação fica intensa.”

Supermercados têm preços mais altos, aponta Dieese

Segundo levantamento do Dieese/PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realizado entre 15 e 19 de setembro de 2025, os preços do tucupi variam bastante fora do Ver-O-Peso.

Em supermercados e outras feiras livres da capital, como São Brás e Terra Firme, o produto pode ser encontrado entre R$ 10 e mais de R$ 20 na garrafa pet de 2 litros. Já unidades menores, como as de 1 litro, variam de R$ 5 a R$ 8.

A pesquisa reforça a percepção dos consumidores de que o Ver-O-Peso ainda oferece preços mais acessíveis — especialmente quando comparado às grandes redes varejistas.

Preços do tucupi e maniva antes do Círio 2025

TUCUPI

Preços no Complexo do Ver-O-Peso (segundo feirantes)

Tucupi concentrado: R$ 20 o litro;

Tucupi médio ou regular: R$ 10 o litro.

Preços segundo o Dieese (15 a 19 de setembro de 2025)

Ver-O-Peso:

Garrafa pet de 2 litros: entre R$ 10 e mais de R$ 15;

Garrafa de 1 litro: entre R$ 5 e R$ 8.

Demais feiras livres de Belém:

Garrafa de 2 litros: entre R$ 10 e mais de R$ 20

MANIVA

Preços no Complexo do Ver-O-Peso (segundo feirantes)

Maniva crua:

R$ 6

Maniva pré-cozida:

R$ 7

Maniva cozida:

R$ 8

R$ 10