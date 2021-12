Custo da construção no país sobe 1,07% em novembro

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) teve inflação de 1,07% em novembro deste ano, taxa maior que a de outubro (1,01%). Em relação a novembro de 2020, no entanto, houve um recuo, já que, naquele mês, a inflação havia sido de 1,82%.

O dado foi divulgado hoje (10), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado de novembro, o Sinapi acumula inflação de 18,04% no ano e de 20,33% em 12 meses. O custo da construção por metro quadrado passou a ser de R$ 1.506,76.

Os materiais de construção subiram 1,66% e passaram a custar R$ 903,22 por metro quadrado. Já o metro quadrado da mão de obra ficou 0,18% mais caro e passou a ter um custo de R$ 603,54.