Cursos profissionalizantes se tornam alternativa de renda e carreira em Belém; confira

As áreas abrangem setores variados, incluindo indústria, informática, moda, gastronomia, estética, dança, saúde e tecnologia

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de alunos em curso profissionalizante (Foto: Freepik)

Em um cenário de transformações constantes no mercado de trabalho, cresce o interesse por cursos rápidos e profissionalizantes como alternativa para quem deseja voltar a trabalhar, mudar de área ou até mesmo empreender. No Pará, a atuação de instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) ampliaram a oferta de formações de curta e média duração, acessíveis ou gratuitas, e já colecionam histórias de quem conseguiu transformar o aprendizado em renda real.

Como referência em educação profissional, o Senai possui 13 unidades distribuídas em diferentes regiões do estado, a instituição atende desde jovens que buscam o primeiro emprego até adultos que querem recomeçar. De acordo com Davis Siqueira, gerente executivo de Educação Profissional do Senai Pará, a demanda por cursos rápidos vem crescendo de forma consistente.

“Nossos cursos de qualificação e técnicos atendem a jovens e adultos que queiram atuar nos mais diversos segmentos industriais. Entre eles, se destacam áreas como metalmecânica, mecânica, mineração, construção civil e segurança do trabalho. E, quando falamos em cursos rápidos, temos opções de qualificação profissional, a partir de 160 horas, ou de Aperfeiçoamento, com 40 horas, para quem quer ampliar conhecimentos de forma ágil”, explica.

Entre os cursos com maior empregabilidade na instituição estão informática, mecânica, eletrotécnica, automação industrial, segurança do trabalho e construção civil. Há também crescente procura por formação em áreas como alimentos, refrigeração e climatização.

Beleza, gastronomia e tecnologia em alta

Outra instituição que vem atraindo milhares de alunos é o Senac, com forte presença em segmentos ligados a serviços e comércio. Segundo levantamento da entidade, cursos de curta duração em beleza, gastronomia, moda e tecnologia estão entre os mais buscados na Região Metropolitana de Belém.

Design de sobrancelhas e alongamento de cílios, por exemplo, lideram a procura no setor de beleza. Já em gastronomia, há grande interesse em panificação, bases da cozinha e até coquetelaria. Na moda, corte e costura e consultoria de imagem são destaques. Na área tecnológica, Excel avançado, Power BI e até introdução à inteligência artificial ganharam espaço.

“O Senac acompanha as tendências de procura e transforma esses interesses em cursos que de fato chegam à sala de aula. A metodologia é prática, voltada para situações reais do mundo do trabalho, e isso garante que o aluno saia preparado para empreender ou buscar emprego formal”, afirma Márcio Takemura, coordenador de Relacionamento com o Mercado do Senac Pará.

Além disso, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) garante vagas sem custo para pessoas de baixa renda ou desempregadas. Em alguns cursos técnicos, há até auxílio transporte para que os estudantes consigam frequentar as aulas.

Cursos profissionalizantes transformam vidas em Belém

Os números e estatísticas se confirmam na prática. O produtor cultural Bruno Cunha, 28 anos, começou ainda adolescente a investir em cursos de curta duração e hoje atua na costura e na moda sustentável.

“Comecei no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em 2014, com um curso de informática no Senai. De lá para cá, fiz várias formações em áreas diferentes e encontrei na costura um espaço de oportunidade. Ainda não tenho meu ateliê, mas já consigo trabalhar com consertos e produções, além de integrar o projeto de moda sustentável Furiosa & Co, no Jurunas. Meu conselho é: não tenha medo de recomeçar quantas vezes for preciso. Uma hora dá certo”, conta.

Outra história de destaque é a de Isabelly Vitória Modesto Aguiar, 19 anos, estudante de balé clássico. Ela viu nos cursos técnicos uma forma de profissionalizar o que já fazia.

“A experiência tem sido incrível e de muito aprendizado com professores da Universidade Federal do Pará (UFPA). Quero usar o conhecimento para abrir meu próprio negócio, pois já trabalho com balé infantil. Tudo o que aprendo aplico nas minhas aulas”, afirma.

Na área da saúde, Jacyellem Modesto da Costa, 29 anos, buscou no curso técnico em enfermagem a chance de se consolidar em uma carreira essencial.

“Sempre tive vontade de cuidar das pessoas. A formação tem mostrado na prática a importância da empatia e do papel do técnico em enfermagem dentro da equipe de saúde. Quero atuar em hospitais e clínicas e, no futuro, continuar estudando para ampliar minhas oportunidades”, projeta.

Por fim, a ex-aluna do Senac, Marizilda Andrade Rodrigues, conta como transformou as 40 horas de um curso de Sushi e Sashimi em fonte de renda fixa. Pouco depois de se formar, abriu o delivery Marusushi, que se tornou sua principal atividade. “Aprendi técnicas que fizeram toda a diferença. A estrutura e a orientação dos instrutores foram fundamentais para eu começar o meu negócio”, lembra.

Serviço

Senai Pará: cursos técnicos, qualificações e gratuitos em várias áreas. Informações em  https://www.senaipa.org.br/.

Senac Pará: cursos de curta duração, técnicos e gratuitos pelo Programa Senac de Gratuidade. Editais e vagas no portal www.pa.senac.br/psg.

