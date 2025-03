‘Crédito do Trabalhador’: conheça as regras e confira dicas de um economista

Disponível desde a última sexta-feira (21), o Crédito do Trabalhador é uma nova linha de empréstimo voltada exclusivamente a quem tem carteira assinada, inclusive contratado por microempreendedores individuais (MEIs), e utiliza parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. A contratação é feita unicamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), com a promessa de reduzir as taxas de juros em até 52%. O trabalhador recebe propostas das instituições financeiras cadastradas e escolhe a mais vantajosa. Apesar da atratividade da medida, o economista Pablo Reis, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e do Amapá (Corecon-PA/AP), orienta que o crédito deve ser utilizado com responsabilidade.

“Geralmente, o trabalhador deve recorrer a esse empréstimo quando estiver com dívidas maiores, como do rotativo do cartão de crédito, parcelamento, cheque especial, onde a taxa de juros é muito elevada, chegando por volta de 200% ao ano”, explica.

Ele destaca que a troca por um consignado como o Crédito do Trabalhador, com taxas entre 12% e 15% ao ano, pode representar uma economia expressiva.

Pablo Damasceno Reis, economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP) (Foto: Arquivo Pessoal)

O novo modelo permite comprometer até 35% do salário, com desconto automático via eSocial. No entanto, Pablo Reis recomenda precaução com o percentual utilizado, especialmente em um cenário de insegurança no mercado de trabalho. “Sempre é bom não comprometer mais de 30% do salário. Chegando a 30%, já extrapola a orientação dos educadores financeiros”, afirma. Segundo ele, a estabilidade no emprego deve ser um critério-chave para o uso da modalidade.

“Se você realmente não tiver nenhuma estabilidade no emprego, esse endividamento deve ser reduzido, pra que você não utilize todo o seu FGTS pra pagar dívidas. Senão, já não compensa. Não é o ideal”, alerta.

A partir de 25 de abril, também será possível migrar as dívidas já existentes para o novo modelo. Para o economista, a resposta é clara: vale a pena. “A portabilidade de dívidas já é de praxe. A gente orienta, sim, à pessoa que está com problema de renda e dívidas, a migrar. É uma solução inicial muito boa. Mas o ideal é realmente reduzir as dívidas e despesas e aumentar suas receitas para que haja um equilíbrio e, depois, quem sabe, gerar uma poupança”, conclui.

Crédito do Trabalhador: Veja as principais regras

📱 Como solicitar

➡️ Exclusivo pelo aplicativo CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital).

➡️ O trabalhador escolhe a melhor proposta entre os bancos cadastrados.

👷 Quem pode pedir

✔️ Trabalhadores com carteira assinada (CLT), inclusive contratados por MEI.

❌ Não disponível para servidores públicos ou autônomos sem vínculo formal.

💰 Funcionamento do crédito

🔒 Garantia de até 10% do saldo do FGTS.

🔒 Pode usar 100% da multa rescisória em caso de demissão.

🔁 Dívida acompanha o trabalhador em caso de mudança de emprego.

📉 Taxas de juros

💸 Promessa de redução de até 52% nas taxas em relação ao consignado tradicional.

💳 Propostas são feitas pelos bancos e o trabalhador escolhe a mais vantajosa.

📆 Liberação da proposta

⏱️ Ofertas chegam em até 24 horas após a manifestação de interesse no app.

💳 Desconto das parcelas

📤 Débito feito automaticamente via eSocial.

📉 Limite de comprometimento: até 35% do salário.

🔁 Portabilidade de dívidas

🔄 A partir de 25 de abril, será possível migrar dívidas mais caras para o novo modelo.

🎯 Objetivo do programa

✔️ Reduzir o superendividamento

✔️ Oferecer crédito com juros mais baixos aos trabalhadores formais