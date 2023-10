Copa Cerveja: Belém sedia competição de cervejas artesanais

Acontece em Belém mais uma edição da Copa Cerveja Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Cervejarias (Abracerva), nesta quinta e sexta-feira (20). Nesta 3ª edição, é a primeira vez que a disputa percorre todas as regiões do país durante as etapas regionais em busca dos finalistas para o campeonato nacional. O evento tem o objetivo de avaliar as melhores cervejas artesanais e fortalecer a regionalidade das bebidas brasileiras.

Segundo o presidente da associação, Gilberto Tarantino, viajar pelo Brasil é uma oportunidade para conhecer todos os tipos de cervejas produzidas em vários estados, reduzir os custos do concurso e permitir que mais pessoas possam participar.

“Esses eventos são, geralmente, realizados na Região Sul e Sudeste do país. A gente sabe que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste existem excelentes cervejas. O Norte tem uma característica única que são as frutas da região. Aqui, existe uma das cervejarias mais antigas do país, e que usa muitos ingredientes locais, o que faz muita diferença”, destacou Tarantino.

Gilberto Tarantino, presidente da Associação Brasileira de Cervejarias (Abracerva) (Carmen Helena / O Liberal)

No total, existem 1.729 cervejarias formalmente registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em todo país, entretanto, as indústrias do Norte representam apenas 2,5% desse total. Por outro lado, apesar do menor quantitativo, a região foi a que registrou o maior crescimento em comparação com o resto do Brasil.

O relatório feito pelo Mapa aponta que o aumento na Região Norte foi de 20%, enquanto o restante do país teve crescimento de 12% no comparativo entre os anos de 2021 e 2022. Das 35 cervejarias formalizadas no Norte, 20 estão concorrendo na Copa Cerveja, sendo que 12 são paraenses.

Tarantino conta que a última vez que esteve em Belém foi em 2011. Desde então, ele afirma que o mercado de cervejas artesanais expandiu bastante. “Cresceu muito o número de cervejarias e de pessoas que trabalham no setor. Vejo a vontade de montar uma união entre as cervejarias dos estados do Norte para um trabalho coletivo.”

Competição

O presidente da Abracerva explica que ao longo da disputa, além do julgamento de bebidas, também acontecem rodadas de negócios com os cervejeiros. O resultado dos ganhadores será divulgado nesta sexta-feira (20), a partir das 19h, em um empreendimento localizado no centro de Belém, e contará com a presença de empresários, investidores que estão olhando esse mercado com bastante atenção e outros participantes.

De acordo com Tarantino, existem mais de 100 estilos de cervejas, que serão divididas em 18 categorias. Cada estilo da bebida será apresentado aos juízes, que fazem uma avaliação física, a qual leva em consideração a consistência da espuma, cor da cerveja, a sensação olfativa e a degustação.

Os vencedores dos três primeiros lugares estarão classificados para a final nacional, que acontecerá em São Paulo, no mês de dezembro. O vencedor desta etapa vai representar o Brasil, com a inscrição e a logística custeadas pela Abracerva, no campeonato mundial que será realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, em abril de 2024.