Consumo nos lares brasileiros cresce 2,25% em fevereiro de 2025 ante 1 ano antes, mostra Abras

O consumo nos lares brasileiros recuou 4,25% em fevereiro, em relação a janeiro deste ano. Os dados compõem o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que justifica que este movimento é sazonal e típico do início do ano. Por outro lado, o consumo apresentou crescimento de 2,25% quando comparado com fevereiro de 2024.

Para o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, esse crescimento na comparação anual reflete a expansão da renda, redução da taxa de desemprego e a continuidade dos programas sociais.

Todos os indicadores apresentados pela Abras são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) e abrangem todos os formatos de supermercados.

"Nos dois primeiros meses do ano, o orçamento das famílias foi pressionado por despesas obrigatórias, como reajustes das mensalidades escolares, transporte e tributos", relembra Milan, destacando que a priorização de gastos fixos gera redução do consumo de outros itens no período.

Além desses fatores, o executivo também pontua que a realização do Carnaval em março - diferentemente de 2024, quando ocorreu em fevereiro - também influenciaram o desempenho mensal.

Ovos e Café

O preço da cesta AbrasMercado (composta por 35 produtos de largo consumo) subiu 0,73% em fevereiro ante janeiro, passando de R$ 800,75 para R$ 806,61 na média nacional.

O destaque do mês foi o encarecimento nos preços dos ovos (15,39%), seguida pelo café torrado e moído (10,77%).

O aumento atípico no preço dos ovos, observado desde a segunda quinzena de janeiro, fez do item o produto com maior variação na passagem de janeiro para fevereiro.

As maiores altas ocorreram na região Sul (23,24%), seguida do Centro-Oeste (20,76%), Norte (18,38%), Nordeste (16,67%) e Sudeste (15,12%).

Já o café torrado e moído manteve a tendência de alta, com avanço de 10,77%. No acumulado do ano, o avanço supera 20,25%, e em 12 meses atinge 66,19%.

No recorte da cesta de alimentos básicos (composta por 12 produtos) houve encarecimento de 0,70% em fevereiro antes janeiro, passando de R$ 345,56 para R$ 347,99 na média nacional.

Entre os itens que registraram queda nos preços, destacam-se: feijão (3,33%), óleo de soja (1,98%), arroz (1,61%), farinha de mandioca (1,61%), leite longa vida (1,04%), açúcar refinado (0,28%) e massa sêmola de espaguete (0,16%).