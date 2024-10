Consumidores podem negociar de débitos, troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras até 18 de outubro

Até o dia 18 de outubro, a Equatorial Pará realiza o projeto E+ Caravana, oferecendo a oportunidade de negociação de débitos para clientes de Belém, Ananindeua e Ponta de Pedras. Na capital, a ação ocorre nos bairros do Tapanã e Maracacuera, em Icoaraci, e no bairro Centro de Ponta de Pedras. Durante a iniciativa, os participantes podem trocar lâmpadas tradicionais por modelos de led, inscrever-se na promoção Energia em Dia, que sorteia prêmios mensais, e realizar o cadastro na Tarifa Social, que garante descontos de até 65% na conta de luz. Além disso, os clientes também terão acesso a outros serviços oferecidos normalmente nas agências de atendimento.

Uma das principais atrações em Ponta de Pedras, no bairro Centro, será o projeto E+ Geladeira Nova, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora. A ação beneficiará 60 consumidores de baixa renda com a troca de geladeiras antigas por novas. Para participar do sorteio, é necessário apresentar o RG, a última fatura de energia quitada e possuir uma geladeira antiga que ainda esteja em funcionamento.

Negociação de débitos

Para a negociação de dívidas, é necessário que o cliente tenha pelo menos três faturas atrasadas. Os documentos exigidos incluem identificação com foto, RG, CPF e as faturas a serem negociadas. Cada caso será avaliado individualmente.

Tarifa Social

Para se inscrever na Tarifa Social, que pode garantir até 65% de desconto na conta de energia, o cliente deve comprovar uma renda de até meio salário mínimo por membro da família e estar registrado no CadÚnico, com o NIS ou BPC atualizado. Também é preciso apresentar documentos como RG, CPF e uma conta de luz em nome do titular.

Troca de lâmpadas por led

Por meio do Programa de Eficiência Energética, os clientes da distribuidora podem substituir lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led, que geram uma economia de até 80% na iluminação doméstica. Para efetuar a troca, é necessário apresentar o RG e CPF do titular da conta e estar com as faturas em dia. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviço

1 - E+ Caravana – Belém (Tapanã)

Onde: Associação de moradores do residencial Viver Melhor Primavera (Rua do Ranário)

Quando: 15 a 18 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e cadastro na promoção Energia em Dia

2 - E+ Caravana – Icoaraci (Maracacuera)

Onde: Associação de moradores do residencial Quinta dos Paricás (Casinha da rua Quatro)

Quando: 15 a 18 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e cadastro na promoção Energia em Dia

3 - E+ Caravana – Ponta de Pedras (Centro)

Onde: Em frente a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras (Rua 30 de abril, entre as travessas Joaquim Bulhosa e Princesa Izabel)

Quando: 15 a 18 de outubro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 17h

Serviços: troca de lâmpadas, negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social, cadastro na promoção Energia em Dia e E+ Geladeira Nova

4 - E+ Caravana – Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 15 a 18 de outubro

Hora: das 8h às 12h e de 13h às 17h

Serviços: Cadastro na tarifa social e Energia em Dia