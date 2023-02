Conjove conhece infraestrutura do Grupo Liberal em busca de conexões e parcerias

Membros do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), entidade ligada à Associação Comercial do Pará (ACP), visitaram, nesta quinta-feira (9), a sede do jornal O Liberal, no bairro do Marco. Entre os objetivos da visita estava a aproximação da associação com o veículo de comunicação, e os empresários também aproveitaram o momento para conhecer a infraestrutura da empresa, como a redação, a gráfica e o estúdio de gravações.

Presidente do Conjove, João Marcelo Santos destacou a importância do encontro, que faz parte do projeto mensal “Visita Empresarial”. “Levamos essa comitiva de jovens empresários para conhecer a infraestrutura de negócios como o jornal O Liberal, para que eles saibam como funciona, peguem boas práticas e levem para suas empresas. E, claro, é um encontro que possibilita negócios, não abrimos mão disso”, ressalta.

João Marcelo ainda lembrou da parceria entre o Conjove e O Liberal, tendo em vista que o presidente do veículo de comunicação, Ronaldo Maiorana, já ficou à frente do Conselho anos atrás. Por isso, Santos destacou a “satisfação” de poder conhecer a empresa de comunicação. “Temos O Liberal todos os dias dentro de casa, mas não sabemos o que é feito por trás das câmeras e do jornal, os bastidores. Só tenho a agradecer por essa oportunidade”.

Também empresário, Rafael Teixeira, que é membro da diretoria do Conjove e coordena o projeto Visita Empresarial, diz que outro objetivo é que os associados conheçam o fluxo e a gestão de grandes empresas e, além disso, façam conexões e parcerias e gerem negócios. “É muito legal para eles entenderem como funciona uma redação e poderem trazer um pouco disso para suas empresas. É uma aula para todo mundo”, afirma.

Outra membro do Conjove que participou da visita foi Aline Pinheiro, que se interessou com o intuito de ver o funcionamento do jornal. “É uma rede de comunicação muito importante para a cidade e tem total relação com as empresas. Viemos fazer contatos e saber como funciona, além da parte de gerência, por exemplo, a questão dos anúncios, dos programas, para, quem sabe, gerar parcerias no futuro”.