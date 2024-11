Congresso de Gente e Gestão 2024 começa nesta sexta com debates sobre inovação e desenvolvimento

O XIX Congresso de Gente e Gestão, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará (ABRH-PA), inicia nesta sexta-feira (29/11) no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Com uma programação voltada a lideranças, gestores, empresários e estudantes, o evento reunirá cerca de 40 palestrantes locais e nacionais para discutir os mais recentes avanços em gestão de pessoas e desenvolvimento humano.

De acordo com o presidente da ABRH-PA, Júnior Lopes, o Congresso, que segue até este sábado (30), se consolida como um espaço estratégico para fortalecer a rede de líderes na região, promovendo a troca de experiências e a disseminação de práticas inovadoras. “Acreditamos que unir conhecimento técnico com práticas humanas é essencial para preparar as organizações para um futuro dinâmico e desafiador”, afirma.

Lopes destaca que o evento oferecerá insights práticos e aplicáveis às rotinas de trabalho. “Queremos que os participantes saiam inspirados e equipados para enfrentar desafios, promovendo o crescimento das empresas e o bem-estar de suas equipes.”

Programação diversificada e palestras de destaque

O evento contará com palestrantes renomados que abordarão temas como liderança, inovação e produtividade. Na abertura, Janete Vaz, cofundadora do Grupo Sabin, falará sobre estratégias de liderança e engajamento, enquanto o médico e fisiologista Eugênio Mussak trará reflexões sobre o futuro da liderança.

No sábado (30), a programação incluirá palestras como a de Nizo Neto, ator e escritor, que discutirá o papel da família no crescimento profissional; a escritora Mayanna com Y, que apresentará o conceito de liderança leve; e a comunicadora Cris Páz, que abordará os desafios da longevidade. O encerramento será conduzido pelo professor e palestrante Dante Freitas, com o tema "humanware", destacando novos paradigmas empresariais.

Expo Negócio e atrações complementares

Além do palco principal, o Congresso terá a “Expo Negócio”, com mais de 30 expositores, e a “Arena do Conhecimento”, onde palestras gratuitas serão realizadas. A programação também incluirá apresentações musicais, criando um ambiente propício ao networking e à troca de conhecimentos.

Os ingressos estão disponíveis no site abrhpa.org.br/congresso, com valores entre R$ 445 e R$ 1.900.