Confira os preços das passagens para o interior do Pará neste fim de ano

A última semana do ano costuma ser cheia de comemorações entre familiares, amigos e festas, com muitas delas ocorrendo fora da capital paraense, nas cidades do interior.

O principal meio de chegada a estas cidades costumam ser os ônibus que partem do Terminal Rodoviário de Belém, localizado no bairro de São Brás, que estava bem movimentado na manhã desta segunda-feira (27).

Um estudo do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aferiu o preço das passagens dos veículos coletivos intermunicipais no local e a comemoração de fim de ano mais barata de todas é para a ilha de Mosqueiro, a 76 quilômetros de Belém. Cada trecho custa R$12.

Os outros preços mais em conta da lista são as idas para Castanhal (R$16), Barcarena (R$23) e Abaetetuba (R$26). Na lista analisada pela entidade, a passagem mais cara é para o município de Tucuruí, com preços que variam entre R$99,50, para passagens diurnas, e R$132, para passagens noturnas.

A segunda passagem mais cara é de Belém até Marabá, que custa R$117. A lista segue com Cametá (R$60), Salinópolis (R$49,50) e Bragança (R$49).

Pedro Corrêa irá para Capanema passar a virada do ano novo com alguns primos e tios e conta que a ida de ônibus intermunicipal sai mais vantajosa do que em carro particular, por conta do preço dos combustíveis. Ele pagará R$80 reais pela ida e pela volta do município do nordeste paraense e classifica o preço como justo.

"Se você for com cinco pessoas no carro pode até compensar, porque aí divide a gasolina. Mas achei melhor garantir a passagem logo para ir de ônibus, porque também tem a questão de ser final de ano, estradas cheias de carros. Você sai daquela preocupação de estar no volante e só precisa embarcar e desembarcar", afirma o técnico de informática.

O Dieese destacou no estudo que as passagens intermunicipais, assim como o trecho que liga Belém a Mosqueiro, não tiveram reajustes nos últimos 12 meses em Belém, Entretanto, em relação ao mesmo período, as passagens interestaduais estão 4,10% mais caras, conforme o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em 23 de fevereiro deste ano.

"O transporte intermunicipal está sem reajuste há mais de 12 meses, na verdade. Se comparar o final do ano passado com esse ano agora, não houve reajuste. Mas de maneira geral, o transporte dos paraenses que querem viajar este final de ano, para as festas, está mais caro, porque as viagens interestaduais subiram de preço e as de avião subiram mais de 60%. Já para quem vai de carro particular, o impacto é ainda maior", afirma Roberto Sena, economista que é supervisor técnico do Dieese no Pará.

CONFIRA O VALOR DAS PASSAGENS

Abaetetuba: R$ 26

Barcarena: R$ 23

Bragança: R$ 49

Cametá: R$ 60 (incluso a travessia)

Capanema: R$ 40

Castanhal: R$ 16

Colares: R$ 26,50

Marudá: R$ 39

Mosqueiro: R$ 12

Salinas: R$ 49,50

São Caetano: R$ 28,50

Vigia: R$ 23,50

Marabá: R$ 117

Tucuruí: R$ 99,50 (diurna) e R$ 132 (noturna)