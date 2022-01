Confira o calendário de pagamento dos R$100 a estudantes paraenses

O Governo do Pará retoma o pagamento do auxílio social aos estudantes dos ensinos médio, fundamental e técnico da rede estadual. A informação que partiu do governador Helder Barbalho, foi divulgada na noite desta segunda-feira, 3, na conta do chefe do Executivo estadual no Instagram e demais redes sociais. O pagamento da bolsa no valor de R$ 100,00 reinicia na próxima quarta-feira, 5, quando começam a ser transferidos os valores para mais de 500 mil alunos inscritos no Programa Reencontro com a Escola. As bolsas serão pagas nas agências do Banpará.

“Nós retomaremos o pagamento do incentivo para o retorno das aulas presenciais, iniciando no dia 5 de janeiro e pagaremos até o dia 18 de fevereiro. Para evitar aglomerações no Banpará, vamos separar, dia a dia, para que as pessoas possam ser atendidas com a maior celeridade possível, inclusive aos sábados às agências estarão abertas para atender ao nosso alunado. De acordo com o calendário, no dia do seu aniversário, você irá receber o benefício. Lembro que aqueles que não foram ao banco no primeiro chamamento dos R$ 500, haverá repescagem dentro do calendário”, disse o governador.

Na primeira etapa de pagamento, realizada em dezembro passado, o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pagou, em parcela única de R$ 500, mais de 67.500 mil alunos da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual. O Investimento foi superior a R$ 33 milhões.

Investimento - Mais de 595 mil estudantes regularmente matriculados nas unidades da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), estão sendo favorecidos em todo o Pará. No total, o investimento neste incentivo está orçado em R$ 108 milhões, recursos provenientes do Tesouro Estadual.

O benefício está sendo pago nas agências Banpará. Até o momento, dos 121 mil alunos concluintes do ensino médio, mais de 67 mil já receberam em parcela única o valor de R$ 500. Para cerca de 474 mil que estão matriculados nos demais anos, séries e modalidades de ensino, a quantia disponibilizada será de R$ 100.

Critérios - Algumas documentações são necessárias para que o saque seja autorizado pelo Governo do Estado:

- Declaração de matrícula expedida diretamente no site da Seduc, também para os alunos da Sectet.

- Documento oficial com foto (RG, Carteira de Trabalho ou CNH).

- Comprovante de vacinação contra a Covid-19 (exigido para maiores de 12 anos).

Vale ressaltar que alunos com idade inferior a 18 anos, os pais ou responsáveis devem acrescentar o CPF durante a emissão do certificado de matrícula, para que o pagamento seja liberado.

Data de Pagamento = Dia e Mês de Aniversário

05 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de janeiro

06 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de janeiro

07 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de janeiro

08 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de fevereiro

10 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de fevereiro

11 de Janeiro 2022 = 21 até 29 de fevereiro

12 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de março

13 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de março

14 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de março

15 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de abril

17 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de abril

18 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de abril

19 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de maio

20 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de maio

21 de Janeiro 2022 = 21 até 31 de maio

22 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de junho

24 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de junho

25 de Janeiro 2022 = 21 até 30 de junho

29 de Janeiro 2022 = 01 até 10 de julho

31 de Janeiro 2022 = 11 até 20 de julho

01 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de julho

02 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de agosto

03 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de agosto

04 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de agosto

05 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de setembro

07 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de setembro

08 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de setembro

09 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de outubro

10 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de outubro

11 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de outubro

12 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de novembro

14 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 de novembro

15 de Fevereiro 2022 = 21 até 30 de novembro

16 de Fevereiro 2022 = 01 até 10 de dezembro

17 de Fevereiro 2022 = 11 até 20 dezembro

18 de Fevereiro 2022 = 21 até 31 de dezembro