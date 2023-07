“Conexão Mercado’ recebe o novo presidente da ADVB-PA, Alann Rezende

O empresário, empreendedor e presidente da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil - Seção Pará (ADVB-PA), Alann Rezende, é o entrevistado da nova edição do videocast Conexão Mercado, que vai ao ar nesta quarta-feira (19), na plataforma LibPlay, do portal OLiberal.com. Durante o bate-papo comandado pela jornalista e colunista do Grupo Liberal, Bel Soares, Rezende falou de sua experiência de mais de 20 anos no mercado e das metas à frente da entidade que visa fomentar as estratégias de relacionamento e conhecimento no empresariado local.

Com formação em administração e pós-graduação em Gestão e Liderança pela Universidade da Califórnia: Berkeley, Alann Rezende já atuou no segmento de revenda de veículos, empreendeu em um negócio de bikes-conceito e atualmente presta serviços de consultoria comercial com foco na valorização do potencial das pessoas e no alcance de resultados nas organizações.

Neste ano, ele assumiu a presidência da ADVB-PA para o biênio 2023-2025 e diz que pretende resgatar o renome da associação, que completará 50 anos em 2024. “Assumi a presidência da ADVB com a missão de resgatar todo o potencial que a instituição tem e a forma como ela tua no mercado promovendo os grandes eventos pelos quais a ADVB ficou conhecida, como o Prêmio Top de Marketing, Personalidade de Marketing e o Top de Marketing Ambiental. Esses eventos são importantes porque são grandes encontros e oportunidades de negócios. Além disso, vamos atuar para captar novos associados devido às perdas que tivemos nos últimos anos, sobretudo em razão da pandemia”, afirma Rezende.

Outro ponto abordado é o impacto do associativismo no incremento do ambiente de negócios. “Falamos de tudo um pouco, mas eu destaco a importância do associativismo. Quando eu montei meu primeiro negócio, eu me filiei à ADVB porque eu sabia do potencial que tinha em fazer parte de uma associação que conta com a participação de todos os segmentos e que consegue promover esses eventos que geram mais conexões. Quando se faz parte de uma associação, o empresário tem mais chances de conexões que vão ajudar no crescimento do seu negócio”, pontua.

Nesse sentido, foi anunciada ainda a realização Feira Fintech da Amazônia (Finamnam), que ocorrerá no mês de setembro e deve ser uma oportunidade para que os empresários locais possam conhecer melhor as soluções de crédito e relacionamento oferecidas por bancos digitais.

“Ter o Alann Rezende no Conexão Mercado foi muito importante para sabermos o que podemos esperar da sua gestão, quais projetos estão em andamento e o que o mercado tem a ganhar com todo esse movimento. Sabemos que todas instituições perderam força com a pandemia e com a ADVB não foi diferente, então ninguém melhor que o presidente da Associação pra falar como estão se recuperando e quais estratégias para o fortalecimento”, destaca a apresentadora Bel Soares.