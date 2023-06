Conexão Mercado: projeto estimula doação de presentes do ex; Carminha e Nina se reencontram

Oncocentro na ASCO 2023

O Oncocentro de Belém esteve presente na ASCO 2023, o maior congresso de Oncoclogia do mundo, realizado em Chicago, nos EUA. Rodnei Macambira, médico oncologista do Oncocentro, esteve presente representando o Pará no evento que recebeu mais de 40 mil inscritos de diversos países.

Loja do Ex

Durante todo o mês de junho, considerado também o mês dos namorados, o Parque Shopping apresenta uma solução criativa para se livrar de presentes recebidos de ex-parceiros: A "Loja do Ex". O espaço estará disponível para receber objetos simbólicos dos relacionamentos passados que serão selecionados e doados ao Movimento de Emaús, promovendo a solidariedade. Os interessados em participar dessa iniciativa podem visitar a loja, localizada no piso 1 do shopping, até o dia 30 de junho, das 10h às 22h.

Ação sustentável

Mês de Junho também é considerado o mês do meio ambiente e o Parque Shopping Belém destinará parte do lucro das vendas de produtos licenciados, os que possuem a nova identidade visual de sustentabilidade do empreendimento, para adquirir itens de necessidade da fauna e flora do Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi, como medicamentos e materiais hospitalares. Os produtos são vendidos na loja "Brenda Ilustra", assinados pela artista e ilustradora Brenda Lemos.

Carminha e Nina juntas novamente

A marca de cerveja Stella Artois realizou o reencontro entre Carminha e Nina, personagens vividas por Adriana Esteves e Débora Falabella, que foram sucesso na novela Avenida Brasil. A ação fez parte da campanha “Vamos marcar: O encontro” que conta com uma série de iniciativas que incentivam os encontros.

Dia do Mídia:

Neste dia 21 de junho, dia nacional do mídia, o Grupo Liberal vai celebrar a data com um encontro de nomes da publicidade paraense, coquetel, música ao vivo, muita interação e o lançamento oficial do Conexão Mercado, projeto que conta com esta coluna e um videocast.