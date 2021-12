Três prefeituras do Pará contratam 449 servidores temporários

As Prefeituras de Melgaço e de Portel estão com inscrições abertas para os processos seletivos para o preenchimento de 143 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde. A remuneração para o cargo é de R$ R$ 1.550, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O PSS para a Prefeitura de Melgaço oferta 26 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de dezembro, exclusivamente, pelo site da Facet Concursos (www.facetconcursos.com.br), com taxa no valor de R$ 95. O processo será composto de prova escrita de conhecimentos específicos e língua portuguesa, com possível aplicação no dia 16 de janeiro de 2022, em locais e horários que ainda serão divulgados.

No processo seletivo para a Prefeitura de Portel são ofertadas 117 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva. As inscrições para o PSS vão até o dia 20 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto Ágata (https://institutoagata.com.br/), com taxa no valor de R$ 85. A prova objetiva terá 30 questões, divididas entre os conhecimentos de língua portuguesa, conhecimentos em informática, legislação específica e conhecimentos específicos. A aplicação será no dia 23 de janeiro de 2022, nos locais especificados no edital de homologação das inscrições.

Para ambos PSS será exigido que o candidato resida próximo a comunidade onde deseja atuar, e os candidatos aprovados na primeira etapa passarão pela aplicação do curso de formação Inicial.

Cumaru do Norte

No município de Cumaru do Norte, foram divulgados quatro editais ofertando 306 vagas temporárias para cargos de todos os níveis de escolaridade, com lotação na zona rural ou urbana. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 4 mil. As inscrições para todos os cargos vão até o dia 8 de dezembro e serão realizadas exclusivamente das 8h às 14h, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, de forma gratuita.

O processo seletivo ofertará 65 vagas para os cargos de agente de suporte operacional; agente auxiliar de administração; agente de fiscalização tributária; engenheiro civil; arquiteto; técnico em informática; procurador jurídico do município, motorista de caminhão; operador de motoniveladora; operador de pá carregadeira, operador de trator de pneus, operador de retroescavadeira, eletricista, mecânico, agente de suporte operacional - limpeza de ruas, agente de fiscalização ambiental, encanador, técnico em meio ambiente, técnico agrícola e técnico agropecuária.

Na área escolar, serão ofertada 159 vagas para os cargos de motorista de transporte escolar; professor de letras; vigilante; merendeira; professor de pedagogia; professor de história; professor de matemática; professor de ciências; professor de educação física; auxiliar de secretaria escolar; agente operacional serviço educacional; professor nível II e professor de geografia; servente; motorista de veículo leve; nutricionista; psicólogo.

A Secretaria Municipal de Saúde abre 72 vagas para os cargos de enfermeiro; técnico em enfermagem; farmacêutico; biomédico; psicólogo; assistente social; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; técnico em radiologia; técnico em laboratório de análises clínicas; auxiliar de serviços gerais; vigilante; motorista de ambulância; agente auxiliar de administração; agente de vigilância sanitária; cirurgião dentista; e técnico em laboratório de prótese dentária. Além disso, são oferecidas 10 vagas para os cargos de assistente social; psicólogo; agente de suporte operacional; e agente auxiliar administrativo.