Secretaria de Saúde do Pará seleciona temporários para atuação no Território da Paz em Ananindeua

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) vai realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preenchimento de doze vagas de temporários, que devem atuar na Unidade do projeto Território da PAZ, localizado no Icuí, em Ananindeua, em conjunto com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC).

As inscrição ao PSS serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.sipros.pa.gov.br, das 8h de quinta-feira (07), às 23h59min se sexta (8). Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Os cargos de nível médio são para agente administrativo (2); técnico de enfermagem (2) e técnico em higiene dental (2), com salário base de Base R$ 1.100,00 mais abono. Também há vagas de nível superior, para odontólogo (2), médico (2) e psicólogo (2), com vencimento base de R$ 1.858,41.

Conforme o Edital, disponível no site do Sipros, o PSS é composto por três fases, sendo a primeira delas a inscrição, de caráter habilitatório. A segunda fase é Análise Documental e Curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Por fim, haverá a entrevista individual, também de caráter eliminatório e classificatório.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.

, distribuídas entre as funções e atribuições constantes do Anexo II, estabelecendo as instruções para contratação de temporários, que poderá a critério e necessidade da administração convocar candidatos aprovados por ordem de classificação de forma a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não gerando direito adquirido do candidato aprovado à vaga ofertada, dependendo a contratação da necessidade da SESPA