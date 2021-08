Prefeitura de Santarém Novo publica novo edital de concurso público, com 158 vagas

A Prefeitura Municipal de Santarém Novo publicou um novo edital do Concurso Público para preenchimento de vagas de cargo efetivo. O novo documento traz as alterações provenientes do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, bem como o Plano de Cargos de Cargos e Remuneração dos Servidores Municipais, conforme extrato de republicação do edital, assinado pelo prefeito Thiago Reis Pimentel e publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (11).

Ainda de acordo com o novo edital, o período de inscrição será 16 de agosto de 2021 a 16 de setembro de 2021 e a prova objetiva está programada para o dia 17 de outubro de 2021. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para nível fundamental, R$ 62,50 para nível médio completo R$ 62,50 e R$ 75 para nível superior.

A empresa organizadora do certame, Instituto Vicente Nelson, orienta os candidatos que pagaram a taxa de inscrição no prazo do primeiro edital, publicada no dia 26 de novembro do ano passado, a requerer a restituição do valor ou alteração da inscrição para cargo equivalente, caso tenha ocorrido diminuição no número de vagas ofertadas ou mesmo a extinção da vaga, no prazo de 18 de agosto a 17 de setembro.

As oportunidades abertas nesse concurso são para os seguintes cargos:

Nível Fundamental Incompleto - Auxiliar de Serviços Gerais, Encanador, Gari, Manipulador de Alimentos, Pedreiro, Servente Escolar, Vigia, e Vigilante Escolar;

Nível Fundamental Completo - Eletricista Baixa Tensão, Mecânico I, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Bomba d’água, Operador de Máquinas Pesadas e Operador de Trator de Pneu;

Nível Médio/Técnico Completo - Agente Administrativo I, Agente de Endemias e Zoonoses, Agente de Fiscalização, Agente de Vigilância Sanitária, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Odontologia, Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório;

Nível Superior Completo - Assistente Social, Biólogo, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Farmacêutico, Fiscal de Arrecadação, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Ginecologista, Nutricionista (Secretaria de Educação), Odontólogo, Professor – Artes, Professor – CBF (Física, Química, Biologia ou Ciências Naturais), Professor – Educação Física, Professor – Educação Infantil (anos iniciais), Professor – Ensino Religioso, Professor – Espanhol, Professor – Especialização em Inclusão, Professor – Geografia, Professor – História, Professor – Inglês, Professor – Língua Portuguesa, Professor – Matemática, Psicopedagogo, Secretário Escolar, Tecnólogo em Gestão Ambiental.