Pará tem 2,2 mil vagas abertas em concursos públicos e processos seletivos

Atualmente, há um total de 2.266 vagas abertas em processos seletivos e concursos no Pará, sendo 1.682 apenas a nível estadual. Uma dessas seleções é o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), que foi reaberto e oferta 1.945 vagas de policial penal - agente penitenciário, sendo 1.646 para preenchimento imediato e 299 para formação de cadastro reserva. A reabertura se deu devido à alteração de requisito para o cargo: o edital de abertura pedia Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias 'A' e 'D', e agora será exigido somente ter CNH, no mínimo em categoria 'B'.

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 22 de outubro, pelo site www.cetapnet.com.br, pagando taxa de R$ 50. Pode pedir isenção do valor o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Nesta etapa, a pessoa deverá também escolher a região de lotação da vaga que pretende concorrer.

Das vagas imediatas, 1.292 são para homens e 354 para mulheres. Já no cadastro reserva (299), 234 serão para homens e 65 para mulheres. A nova carreira de policial penal exige apenas ensino médio completo, além da CNH categoria 'B'. O salário inicial é de R$ 2.810, em regime de escala, a ser definido após o ingresso no cargo. As vagas estão divididas entre as regiões de Araguaia, Baixo Amazonas, Caeté, Carajás, Guajará, Guamá, Lago Tucuruí, Marajó, Rio Capim, Tapajós, Tocantins e Xingu.

Haverá avaliação com prova objetiva, a ser realizada no dia 14 de novembro, em Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira e Itaituba; prova objetiva; avaliação psicológica; exame médico; prova de aptidão física; investigação social para verificação de antecedentes pessoais; e o Curso de Formação Profissional, realizado na Escola de Administração Penitenciária, no município de Marituba. O prazo de validade do concurso público para nomeação dos aprovados será de dois anos.

Jucepa

Outro concurso aberto a nível estadual é o da Junta Comercial do Pará (Jucepa), que vai preencher 15 vagas em cargos de nível médio e superior, sendo que duas estão reservadas para pessoas com deficiência. Os interessados podem se inscrever até esta quarta-feira (20), por meio do site www.fundacaocetap.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 48 para nível médio e de R$ 59,99 para superior.

As oportunidades para quem está no nível médio são para a função de assistente do Registro Mercantil (5). Já quem tem nível superior pode concorrer aos cargos de técnico de administração e finanças - administração (2), técnico de administração e finanças - ciências contábeis (1), técnico do Registro Mercantil - direito (5) e técnico em informática do Registro Mercantil (2).

A remuneração fica entre R$ 1.145 e R$ 2.809,35, para jornada de trabalho de 30 horas por semana. Haverá três etapas de avaliação: prova objetiva; prova discursiva; e prova de títulos, somente para os cargos de nível superior.

AGE

Já a Auditoria Geral do Estado do Pará (AGE-PA) tem 21 vagas em cargos de ensino médio e superior, e uma vaga separada para candidatos portadores de deficiência. As inscrições estão abertas até o dia 11 novembro, por meio do site www.fundacaocetap.com.br. A taxa de participação será de R$ 48 para cargo de nível médio e de R$ 59,99 para ensino superior.

As oportunidades do certame são para assistente administrativo (1), auditor de finanças e controle (19) e técnico em gestão de informática (1). Todos os cargos têm regime de trabalho de 30 horas por semana e os salários variam entre R$ 1.200 e R$ 5.026,81. Os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos, somente para os cargos de nível superior.

Órgãos municipais ofertam mais de 500 oportunidades

Apenas a nível municipal, há 565 vagas abertas em seleções. A Prefeitura de Santarém vai selecionar 553 novos servidores em concurso público, além da formação de cadastro reserva. No nível médio e técnico, há as seguintes chances: agente administrativo (273), cuidador (10), educador social (33), monitor (18), técnico em agricultura (2), em agropecuária (3) e em informática (4) e agente de fiscalização urbana (29), do meio ambiente (15), agropecuário (12), de obra (10), portuária (15), de vigilância animal (1) e de trânsito (50).

Já no nível superior, as oportunidades são para advogado (3), assistente social (29), analista de controle interno (10), biólogo (2), contador (2), engenheiro agrônomo (1), ambiental (2), de segurança do trabalho (1), de tráfego (1) e florestal (1), gestão de Recursos Humanos (2), jornalista (1), nutricionista (1) e psicólogo (21).

A Prefeitura oferece salário de R$ 1.100 para todos os cargos e o edital reserva 10% das vagas para os candidatos portadores de deficiência e 20% para os candidatos negros ou pardos. A inscrição no concurso deverá ser feita entre os dias 8 de outubro e 8 de novembro, pelo site www.institutovicentenelson.com.br, com taxa de R$ 99,90 a R$ 119,90.

A Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), do município de Canaã dos Carajás, por sua vez, vai preencher 12 vagas imediatas e formar um cadastro reserva com outras 54 oportunidades em vários cargos municipais de níveis médio e superior - 5% das vagas são reservadas aos candidatos portadores de deficiência.

No nível médio, as vagas são para agente de serviços administrativos (6), enquanto, no nível superior, as chances são para assistente social (1), bibliotecário (1), educador físico (2), pedagogo (1) e psicólogo (1). Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada de trabalho, estando entre R$ 1.430,85 e R$ 5.266,57.

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro, por meio do site www.quadrix.org.br. A taxa de participação custa R$ 58 para os cargos de nível médio e de R$ 68 para os de nível superior. O concurso terá duas etapas de avaliação: prova objetiva, para todos os cargos; e avaliação de títulos, para os cargos de nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 5 de dezembro, na cidade de Canaã dos Carajás. O prazo de validade do concurso público será de dois anos.

UFPA também abre seleções

Das quatro seleções abertas na Universidade Federal do Pará (UFPA), ofertando um total de 19 vagas, uma tem inscrições abertas até a próxima semana, no dia 27 de outubro. Serão preenchidas três vagas no cargo de professor visitante, para área de Análise Experimental do Comportamento (AEC) (1), evolução do comportamento humano e estatística (1) e aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e industriais na criação de processos e produtos patenteáveis (1). A função oferece salários de R$ 11.800,12 até R$ 20,530,01, mais auxílio-alimentação de R$ 458. As inscrições devem ser feitas no site www.ceps.ufpa.br, com taxa de R$ 180. Haverá apenas análise do currículo na avaliação.

Há também novos processos seletivos na Universidade, que visam preencher, por tempo determinado, seis novas vagas de professor substituto no Instituto de Ciências Biológicas (ICB), no campus de Altamira, e no Instituto de Ciências da Saúde (ICS) e Instituto de Estudos Costeiros. As oportunidades são para as disciplinas: sistemática de invertebrados (1); didática e estágio supervisionado em educação diferenciada (1); fundamentos da educação (1); odontologia em saúde coletiva (1); fundamentos de enfermagem (1); e bioquímica, evolução, evolução e biogeografia (1). O salário dos professores varia entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21, dependendo da titulação.

As inscrições estarão abertas do dia 20 de outubro, nesta quarta-feira, até as 18h do dia 3 de novembro, no site www.ceps.ufpa.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80. O processo seletivo contará com prova escrita, prova didática e julgamento de títulos.

Em caráter efetivo, outro concurso da UFPA vai preencher três vagas no cargo de professor adjunto, no Instituto de Ciências da Saúde (ICS), Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) e Instituto de Educação Matemática e Científica (Icem). O vencimento da carreira vai de R$ 5.831,21 a R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro, no site www.ceps.ufpa.br, pagando R$ 180. O concurso será composto de prova escrita, com leitura coletiva, prova didática, memorial e de julgamento de títulos.

Por último, uma seleção da Universidade vai preencher, também em caráter efetivo, sete vagas nos cargos de professor adjunto, com lotação no campus de Altamira, em ensino tutorial/anatomia dos sistemas (1), atenção ao sistema digestório (1), atenção ao sistema locomotor (1) e atenção à saúde mental (1); Instituto de Ciências Biológicas (ICB), na área de sistemática de protostomia (1); e Instituto de Letras e Comunicação (ILC), para língua francesa: seu ensino e sua aprendizagem (2).

Poderão participar do certame os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. O vencimento será de R$ 5.831,21 ou R$ 9.616,18, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 458, por regime de trabalho de 40 horas por semana. As inscrições devem ser feitas no site www.ceps.ufpa.br, até o dia 13 de dezembro, pagando taxa de R$ 180. Haverá prova escrita, prova didática, memorial e de julgamento de títulos.

