Ministério Público do Pará prepara concurso para contratar servidores

Mais um concurso público está a caminho no Estado, desta vez, a seleção será para o Ministério Público do Pará (MPPA). Os últimos concursos do MPPA foram realizados em 2019, para servidor de nível médio, e 2014, para Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Substituto.

Nesta quinta-feira (30), o órgão publicou no Diário uma portaria que designa um servidor para atuar no Pregão Eletrônico para a contratação de empresa especializada na organização, planejamento e realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos, de nível médio e superior, do quadro de pessoal de servidores.

A publicação não detalha quando o concurso será realizado, nem quantas serão as vagas, ou a remuneração.