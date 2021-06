Instituto de Assistência à Saúde de Belém e Hospital Geral de Tailândia, realizam Processo Seletivo para contratação de servidores

Estão abertas as inscrições para vagas de Auxiliar de Serviços Gerais, destinada preferencialmente a Pessoas com Deficiência (PcD), no Hospital Geral de Tailândia (HGT), localizado no nordeste paraense. Os interessados devem enviar o currículo atualizado, exclusivamente, para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br, com assunto “Candidato/Auxiliar Serviços Gerais”, até está quinta-feira (03). Após o recebimento das informações, o setor de Recursos Humanos (RH) fará a triagem para as vagas ofertadas.

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos: ensino médio completo, aptidão a escrita e leitura, gostar de servir, capacidade física e disposição, trabalho em grupo, proatividade e iniciativa, autocontrole emocional, responsabilidade para executar tarefas, capacidade de organização, experiência desejável acima de 6 (seis) meses e desejável vivencia em processos rotinas de higienização e limpeza, preferencialmente em unidades de saúde. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo fone (91) 3752-3121.

Belém

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) também está com Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto para contratação de 47 servidores temporários de níveis médio e superior. As vagas são para médico, com experiência em urgência e emergência, plantonista, com 13 vagas e cadastro de reserva; enfermeiro plantonista, com 9 vagas e cadastro reserva; assistente de administração, com 16 vagas mais cadastro de reserva; técnico em enfermagem, plantonista, com sete vagas mais cadastro de reserva, e técnico em radiologia, plantonista, com duas vagas mais cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.010,50 a R$ 8.989,15.

Para participar do PSS, o profissional deverá ter nacionalidade brasileira, com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidas no país; ter no mínimo 18 anos; estar em dia com as obrigações e encargos militares previstos em lei; estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando certidão de quitação eleitoral; preencher os requisitos de escolaridade devidamente comprovados.

A seleção será dividida em quatro fases: a primeira etapa é a da inscrição, que é gratuita, de caráter habilitatório, feita exclusivamente pela internet, por meio do site pss.belem.pa.gov.br, apenas na próxima segunda-feira, dia 7 de junho, de 00h01 até 23h59; a segunda fase é a de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório; a terceira fase é de comprovação dos dados informados na inscrição, de caráter eliminatório e classificatório; e a quarta fase é de entrevista, de caráter classificatório.

Os profissionais que forem aprovados serão convocados para atuar na sede do IASB, localizada na travessa Dr. Enéas Pinheiro, nº 2300, no bairro do Marco, em Belém; no posto de Icoaraci, na rua Padre Júlio Maria, nº 1821, bairro de Ponta Grossa, distrito de Icoaraci; e no posto de Mosqueiro, na travessa Pratiquara, nº 69, bairro Vila, distrito de Mosqueiro.