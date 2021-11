Inscrições para o PSS da Santa Casa do Pará terminam nesta segunda (29); 306 vagas são ofertadas

Terminam nesta segunda-feira (29), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que busca preencher 306 vagas temporárias para os cargos de nível fundamental, nível médio e nível superior, na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Para concorrer, o candidato deve se inscrever pelo site www.sipros.pa.gov.br, onde também estão disponíveis o edital e todas as demais informações referentes ao certame.

O PSS terá as seguintes fases: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista.

VEJA MAIS

Ao todo, estão sendo ofertadas 37 vagas de nível fundamental, para Agente de Artes. As vagas de nível médio são para Assistente Administrativo (21), Técnico de Enfermagem (01), Técnico de Enfermagem-com experiência em Centro Cirúrgico (02), Técnico de Enfermagem com experiência em UTI adulto com habilidade em HD (01), Técnico de Enfermagem com experiência em UTI adulto (03), Técnico de Enfermagem com experiência em UTI Pediátrica (12), Técnico de Enfermagem com experiência em Nefrologia (02), Técnico de Enfermagem com experiência em Neonatologia (48), Técnico de Enfermagem com experiência em Pediatria (12), Técnico de Enfermagem com experiência em Obstetrícia (20), Técnico de Radiologia (05) e Técnico de Segurança do Trabalho (02).

Já para os que têm nível superior, as oportunidades são para Administrador (01), Analista de Sistemas (02), Assistente Social (02), Biomédico com experiência em Laboratório (01), Enfermeiro Intensivista Pediátrico (01), Enfermeiro Neonatologista (05), Enfermeiro Pediatra (02), Enfermeiro Controle de Infecção Hospitalar (01), Enfermeiro Qualidade e Segurança do Paciente (01), Enfermeiro Generalista (02), Enfermeiro Intensivista Adulto (02), Enfermeiro Clínica Cirúrgica Pediátrica (01), Enfermeiro Clínica Cirúrgica Adulto (01), Enfermeiro Nefrologista (01), EnfermeiroObstetra (08), Fisioterapeuta (01), Fisioterapeuta Neonatologista (09), Fisioterapeuta Pediátrico (04), Fonoaudiólogo Ambulatório (02), Fonoaudiólogo Clínica Médica (01), Fonoaudiólogo Neonatologista (02), Médico Anestesiologia (02), Médico Neonatologista (09), Médico Radiologista/Ultrassonografia (02), Médico Reumatologia (01), Médico Cirurgião Plástico (01), Médico Hematologista Pediátrico (02), Médico Mastologista (01), Médico Nefrologista (01), Médico Pediatra (14), Médico Reumatologia Pediátrico (01), Médico Medicina do Trabalho (01), Médico Cirurgião Pediátrico (03), Médico Nefrologista Pediátrico (02), Médico Terapia Intensiva Neonatologia (12), Médico Terapia Intensiva Pediátrica (20), Médico Oncologia Pediátrica (01), Médico Cardiologista Pediátrico (01), Médico Ginecologia e Obstetrícia (08), Médico Ortopedia e Trauma (01), Médico Cirurgião Geral (01), Médico Clínica Médica (02), Psicólogo (02) e Terapeuta Ocupacional (02).

Segundo as informações divulgadas pelo Sipros, os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.858,41, acrescidos de outras gratificações. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Fundação.