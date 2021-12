Ibama abre concurso com 568 vagas

Nesta semana foi publicado o edital referente a abertura do concurso público para o provimento de 568 vagas, mais formação de cadastro reserva, para o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama). As oportunidades são para todos os estados do país e para candidatos com formação no nível médio ou superior. As inscrições estarão abertas até às 18h do dia 20 de dezembro, e devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca responsável pelo certame, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é no valor de R$ 70 para o nível médio e R$ 102 para o nível superior.

Do número total, 157 vagas serão reservadas para candidatos negros e para pessoas com deficiência (PcD), e 65 destinadas ao estado do Pará. A remuneração será de R$ 4.063,34 para profissionais de nível médio (ou com curso técnico equivalente) e R$ 8.547,64 para profissionais graduados em qualquer área de formação, com formação de 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos de técnico ambiental; analista administrativo; analista ambiental – licenciamento ambiental; analista ambiental – recuperação ambiental, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade, controle e fiscalização; analista ambiental – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

Provas

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 30 de janeiro de 2022, nos turnos matutino e vespertino, e serão aplicadas nas 26 capitais e no Distrito Federal.

O conteúdo da prova objetiva de nível médio será composto por questões de língua portuguesa; noções de informática; legislação geral e do setor do meio ambiente; ética no serviço público; matemática; conhecimentos específicos.

Já as provas de nível superior serão compostas pelos conteúdos de língua portuguesa; noções de tecnologia da informação; noções de direito constitucional; noções de direito administrativo; legislação do setor de meio ambiente; noções de direito ambiental; noções de regulação; ética no serviço público; conhecimentos específicos.

Na prova discursiva será exigido um texto dissertativo, de no máximo 30 linhas sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos de cada cargo.