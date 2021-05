Exército seleciona cadetes; há 440 vagas abertas

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) lançou edital de concurso e vai inscrever, até o dia 14 de junho, para admissão de candidatos. São 440 vagas para matrícula no curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Haverá ainda reserva de vagas para candidatos negros, sendo 80 para o sexo masculino e 8 vagas para o sexo feminino. É possível se inscrever neste site, pagando taxa de R$ 100.

Poderão participar do concurso brasileiros natos com idade entre 17 e 22 anos completos até 31 de dezembro do ano da matrícula (2022), que tenham altura de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres) além de ter concluído o ensino médio ou estar cursando o 3º ano do ensino médio em 2021. Além disso, o candidato não pode ter filho ou dependente e não ser casados ou ter constituído união estável.

Durante o primeiro ano de formação é pago um soldo de R$ 1.185. Já nos demais quatro anos, o candidato passa ao posto de Cadete com salário no valor de R$ 1.630. Após concluir o curso com aproveitamento, é declarado Aspirante a Oficial do Exército Brasileiro, com graduação de bacharel em Ciências Militares, e terá soldo de R$ 7.315.

O inscritos serão submetidos a diversas fases de avaliação: exame intelectual, com prova objetiva; inspeção de saúde; exame de aptidão física; e avaliação psicológica. As provas do concurso da Espcex serão aplicadas nas datas previstas de 25 e 26 de setembro, nos locais ainda a serem divulgados e confirmados. Já os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados no dia 27 de setembro, neste site.

O curso, de nível superior, será realizado em cinco anos em regime de internato, nos seguintes locais: EsPCEx, em Campinas (SP), no primeiro ano do curso, em que o militar em formação é considerado Aluno; e Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), na cidade de Resende (RJ), do segundo ao quinto ano do curso, em que o militar em formação recebe o título de Cadete.

Durante a realização do Curso na AMAN, o Cadete do sexo masculino optará por um dos seguintes cursos: infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, intendência e material bélico. Já o Cadete do sexo feminino deverá optar por intendência ou material bélico. O concurso da EsPCEx vale apenas para o ano ao qual se referir a inscrição, iniciando-se a partir da data de sua publicação no DOU e encerrando-se trinta dias após a data limite prevista para matrícula na EsPCEx, ressalvados os casos de adiamento.

