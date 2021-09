Concurso da Seap com 1,9 mil vagas inscreve até a próxima quarta (8)

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Seap) está com inscrições abertas para preenchimento de 1.945 vagas para o cargo de Policial Penal, sendo 1.646 vagas imediatas e 299 vagas para o cadastro reserva. A remuneração inicial de R$ 2.810.

O valor da inscrição é de R$ 50 e podem ser feitas até a próxima quarta-feira (08), através do site da CETAP. Para participar, os candidatos devem ter concluído o ensino médio e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo da categoria B.

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) apenas nos seguintes Bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Banpará e Banco da Amazônia (BASA). Caso o pagamento seja efetuado em alguma Instituição Financeira que não seja as acima informadas, o pagamento da DAE pode não ser confirmado.

A aplicação das provas está prevista para o dia 24 de outubro e serão realizadas nas cidades de Belém, Castanhal, Marabá, Santarém, Itaituba e Altamira. O certame terá as seguintes etapas: Prova Objetiva e Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; Exame Médico, de caráter eliminatório; Prova de aptidões físicas, de caráter eliminatório; Investigação de antecedentes pessoais, de caráter eliminatório e Curso de Formação.