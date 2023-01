Concessionária de energia faz mutirão para negociação de débitos em Belém; veja como participar

Equipes da concessionária de energia Equatorial Pará estarão nesta semana nos bairros Parque Verde e Telégrafo realizando multirões de serviços do programa E+ Comunidade, onde os clientes da distribuidora de energia poderão trocar lâmpadas convencionais pelas de LED, negociar de débitos e realizar cadastro na Tarifa Social.

No Parque Verde, a ação ocorre a partir desta segunda (30) a 3 de fevereiro, das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30. Já no bairro do Telégrafo, a programação será a partir de terça-feira (31) até o dia 3, apenas das 8h30 às 12h.

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

VEJA MAIS

“Com a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas de LED, os clientes garantem mais economia e um consumo mais eficiente. Além disso, a Tarifa Social garante até 65% de desconto na fatura. Toda semana, o mutirão está em bairros diferentes, então, é importante que os moradores da capital paraense fiquem atentos para não perderem essa oportunidade”, explica o gerente de Relacionamento com o cliente, Anderson Torres.

Tarifa Social

O programa Tarifa Social, benefício do Governo Federal às famílias de baixa renda, concede descontos que variam de 10% a 65% na fatura de energia. Com esta ação, as famílias economizam recursos financeiros e podem investi-los de outra forma. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Lâmpadas de Led

Através do programa de Eficiência Energética, que visa incentivar o consumo sustentável de energia, os clientes também podem realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Com o uso das luminárias de LED, as famílias poderão ter uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, também é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Serviços:

1 – E+ Comunidade – Parque Verde

Onde: Associação de Moradores do Jardim Sevilha (rua principal do residencial Jardim Sevilha, Av. Augusto Montenegro, 6800 – Parque Verde).

Quando: 30 de janeiro a 3 de fevereiro

Hora: das 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30

2 – E+ Comunidade – Telégrafo

Onde: Associação Comunitária São Francisco de Assis – (rua Gonçalves Ferreira, n° 404, Telégrafo)

Quando: 31 de janeiro a 3 de fevereiro

Hora: das 8h30 às 12h

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).