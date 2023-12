Coluna O Liberal Concursos com Karina Jaques estreia nesta segunda-feira

Novidade para quem quer passar em concurso público. A partir desta segunda-feira (18), a Coluna O Lberal Concurso do jornal impresso O Liberal trará um artigo exclusivo da professora Karina Jaques, especialista em concursos públicos há mais de 20 anos.

Ela entra para o time do Grupo Liberal para ajudar os candidatos a gabaritar as próximas provas.

Quem acompanha a Coluna O Liberal Concursos já tem informações valiosas e o calendário de provas atuais e previstas. Agora, terá também, toda segunda-feira, um artigo assinado pela professora de Direito Constitucional e especialista em concursos, Karina Jaques.

A novida não para por aí. Pela própria página do jornal impresso, e também no portal OLiberal.com, o leitor de O Liberal vai poder acessar, pelo QR Code, as entrevistas que Karina fará com profissionais sobre certames e editais, entre outros temas.

“Eu estarei toda segunda-feira com a minha coluna no jornal impresso O Liberal, trazendo análises de editais, informações e novidades. E, você ainda vai acessar pela página do impresso o QR Code onde você vai encontrar as entrevistas que eu farei com professores especialistas em concursos públicos”, destaca Karina Jaques,

Karina Jaques observa que abordará os editais, as disciplinas de maior peso, o que deve ser estudados para os próximos concursos, como se preparar com planejamento e tranquilidade para os certames, considerando as diversas disciplinas.

"Eu espero você toda segunda-feira na Coluna de Concursos de O Liberal. Vem com a gente porque a gente vai te ajudar a passar no teu próximo concurso”, afirma a professora Karina Jaques.

No primeiro artigo, a Karina Jaques fala sobre o Concurso Nacional Unificado e traz uma entrevista com Celso Flexa, professor de Língua Portuguesa e Redação, que dará orientações a candidatos do concurso de Oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Os vídeos das entrevistas ficarão disponíveis no Youtube de O Liberal.