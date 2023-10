Cesta básica tem deflação em Belém, com feijão 15% mais barato

Belém faz parte do grupo de 14 capitais brasileiras onde o preço da cesta básica apresentou queda no mês de setembro, com custo médio de R$633,53, 1,03% mais barato que no mês anterior. Nos últimos doze meses, a alta acumulada foi de 2%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico (Dieese) do Pará. Sendo assim, o conjunto de alimentos considerados básicos na capital paraense 51,89% do salário mínimo.

Os destaques da pesquisa foram o feijão, com queda de 14,67%, seguido pela manteiga (2,71%), café (2,13%), carne bovina (0,96%), óleo de soja (0,73%) e açúcar (0,36%). As principais altas ficaram para o arroz com (1,02%) e a banana (2,63%).

Algumas altas chamam atenção quando analisado o período de todo o ano de 2023 até agora: farinha de mandioca (15%), arroz (6,67%), tomate (5,94%), banana (5,15%), leite (4,83%), manteiga (1,87%) e pão (1,71%). Já os maiores recuos entre janeiro e setembro são do feijão (19,13%), óleo de soja (29,67%), café (2,90%), açúcar (3,44%) e carne bovina (8,22%).

"Já o custo da cesta básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.900,59 sendo necessários, portanto, aproximadamente 1,44 salários mínimos. Neste sentido, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 6.280,93 ou 4,76 vezes o valor atual", aponta Everson Costa, supervisor técnico do Dieese no Pará.

Letícia Costa Freire é dona de casa e tem notado que diversos produtos estão, de fato, mais baratos. "E vários outros não estão subindo mais, o preço estabilizou. Um tempo atrás víamos um reajuste significativo toda semana, isso preocupa. Mas tem muita coisa fora da cesta básica que continua cara, como o queijo e o azeite. Obriga a gente a pesquisar mais, testar outras marcas. Da cesta básica, a principal redução foi o preço da carne e do frango. Tava demais já", conta.

Tabela de variação de preços nos últimos 12 meses:

Carne: -9,84%

Leite: -12,79%

Feijão: - 19,65%

Arroz: +12,33%

Farinha: 32,80%

Tomate: 33,91%

Pão: 1,71%

Café: -1,19%

Açúcar: -5,07%

Óleo: -28,33%

Manteiga: -1,60%

Banana: +11,41%