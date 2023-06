Censo do IBGE: População em Castanhal aumentou; veja o comparativo

Os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (28), apontam que a população paraense aumentou, segundo o Censo 2022. Já são 8.116.132 habitantes nas 144 cidades do estado. Em, 2010, segundo o Censo daquele ano, o Pará tinha 7.581.051 moradores.

Em Castanhal, região nordeste, a pesquisa apontou 192.262 habitantes, que representa um aumento de 11,04% em relação ao Censo de 2010. No ranking de população dos municípios, Castanhal está na 6ª colocação no estado, 12º colocação na região Norte e na 157ª colocação no Brasil.

Em relação à densidade demográfica, o Censo aponta que Castanhal tem 186,79 habitantes por km² e uma média de 3,01 moradores por residência.

Sobre o Censo

O Censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada dez anos e a anterior foi feita em 2010. A pesquisa é feita a partir de uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país.

Com o Censo é possível saber as características dos moradores do país como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

O Censo 2023 deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Já em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo federal.