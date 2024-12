Cartão de investimento: Tesouro Direto lança ‘gift card’ como opção de presente de Natal

A B3, em parceria com o Tesouro Nacional, lançou um vale-presente exclusivo para a compra de títulos na plataforma Tesouro Direto. A iniciativa possibilita que investidores presenteiem amigos e familiares no Natal com valores voltados para a aplicação financeira. (Com informações do jornal O Globo)

Como funciona o vale-presente?

Todos os títulos disponíveis no Tesouro Direto podem ser selecionados para a sugestão de presente, como:

Prefixados : com taxas definidas no momento da compra, como o Tesouro Prefixado;

: com taxas definidas no momento da compra, como o Tesouro Prefixado; Pós-fixados : como o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros;

: como o Tesouro Selic, que acompanha a taxa básica de juros; Atrelados à inflação: como o Tesouro IPCA+, Renda+ e Educa+, que combinam taxas fixas com a variação da inflação ao longo dos anos.

O vale-presente pode ser adquirido diretamente pelo site do Tesouro Direto e está disponível para qualquer pessoa maior de 18 anos.

Como presentear?

Para quem deseja aproveitar a oportunidade, o primeiro passo é escolher um título como sugestão de investimento e cadastrar os dados do presenteado (nome, e-mail e telefone). Em seguida, o pagamento do valor escolhido — que parte de R$ 40 — deve ser feito via Pix.

Atualmente, os limites diários para a compra são de R$ 1 mil, com um teto mensal de R$ 5 mil.

Como receber o presente?

O presenteado recebe uma mensagem por e-mail ou SMS com instruções para acessar o crédito. O resgate é realizado em uma das quatro corretoras habilitadas: Inter Corretora, Terra Investimentos, Genial Investimentos ou BB Investimento. O beneficiário precisa acessar o portal do Tesouro Direto para informar o token de ativação do produto.

Embora o cartão venha com um título de investimento pré-selecionado, o usuário pode trocar a modalidade. Por exemplo, se foi indicado o Tesouro IPCA+, ele poderá optar pelo Educa+ ou outro título da plataforma.

Convite para educação financeira

De acordo com Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Educação Financeira da B3, a novidade busca incentivar a cultura de investimentos no país:

“Presentear alguém com o Tesouro Direto é um convite para filhos, familiares e pessoas próximas ao mundo dos investimentos. É um ingresso para a educação financeira e para a expansão dessa cultura.”

A emissão do vale-presente é realizada pela B3, que mantém o valor como depositária até que o resgate seja feito pelo beneficiário.

Com taxas atraentes — como a do Tesouro Prefixado com vencimento em 2027, que chegou a 15,34% ao ano —, a proposta surge como uma opção prática e educativa para presentear neste fim de ano.