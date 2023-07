Carro com desconto: Governo amplia recursos para programa de compra de automóvel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta sexta-feira (30), uma medida provisória (MP) que libera mais R$ 300 milhões para o programa de desconto na compra de carros zero-quilômetro. A MP foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União e precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional dentro de 120 dias para não perder a validade.

Durante a tarde, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, já havia adiantado que o governo aumentaria os recursos do programa. Com essa medida, o valor destinado a custear o desconto na compra de carros por pessoas físicas e empresas passa de R$ 500 milhões para R$ 800 milhões.

Dos R$ 500 milhões disponibilizados inicialmente, R$ 420 milhões já haviam sido utilizados até o momento. O Ministério da Fazenda informou parte do aumento do benefício será compensado com um acréscimo de R$ 0,03 no litro do diesel a partir de outubro.

Mais de 80% dos recursos foram utilizados

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), já foram utilizados 84% do total. No que diz respeito aos subsídios para veículos pesados e de passageiros, os valores executados não sofreram alteração desde a semana passada. Para a venda de caminhões, foram utilizados R$ 100 milhões dos R$ 700 milhões disponíveis, representando 14% do total. Já para a venda de ônibus, foram concedidos R$ 140 milhões em crédito, de um montante de R$ 300 milhões disponíveis.