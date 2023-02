Carnaval impulsiona faturamento de profissionais da beleza, em Belém 

Glitter, cores vibrantes e pedrarias. Como o carnaval foi uma festa reprimida pela pandemia da covid-19, nos anos de 2020 e 2021, a brincadeira ganhou força neste mês de fevereiro de 2023, e vem dando bom retorno financeiro para muitos segmentos econômicos, em Belém. Há profissionais de beleza bastante satisfeitos com o aumento do número de clientes, o que dependendo do serviço ofertado, é sinônimo de boa renda extra. Um aumento de cerca de 10% no faturamento, conforme eles próprios afirmam.

“Sim, fica mais concorrida a agenda neste período em razão das inúmeras festas de carnaval que acontecem em nossa cidade onde as pessoas desejam chamar atenção através da criatividade de suas fantasias, interpretações temáticas e boa aparência”, disse Mary Daisy Salomão, a Daisy, como é mais conhecida há 27 anos na área da beleza, na capital paraense. Hoje, ela tem o próprio salão no bairro de Batista Campos.

Fernanda Aflalo e Fernando Pamplona trabalham profissionalmente com maquiagem de forma independente. Os dois não se conhecem, mas têm uma rotina parecida de ir até os domicílios dos clientes, na capital paraense. Ela tem mais de 6 anos de atuação profissional e ele, 10 anos.

Correspondendo às expectativas

Os profissionais também atestam que após o impacto negativo da pandemia, houve uma melhora considerável na procura por maquiagens para cair na folia. Tanto é assim, que todos investem para corresponder às expectativas, mas de modo cauteloso para não ter prejuízo econômico num cenário em que a ordem é poupar.

"Nosso investimento nesta época é bem equilibrado, mas necessário. São produções atípicas e precisam de materiais não tão comuns, por esta razão, precisamos investir e nos estruturarmos para atender esta demanda”, disse Daisy.

Fernanda Aflalo e Fernando Pamplona também investem em materiais para essa época. “Existem maquiagens que exigem alguns produtos específicos. São paletas de sombras com variedade de cores e texturas, glitters, pigmentos, pedrarias e adereços que podem compor a maquiagem”, opinou Fernanda.

Horas de trabalho na pintura de rostos

Os investimentos em produtos, técnicas e horas de trabalho têm custo. Nem só de criatividade e vontade de fazer se faz uma boa maquiagem de carnaval. É preciso adquirir itens em variedade e quantidade. “Nossas maquiagens variam entre R$ 150,00 e 350,00, de acordo com a característica da make solicitada pelo cliente”, assinala Daisy.

"Eu trabalho com maquiagem profissional a partir de R$ 160, mas a maquiagem artística poderá ter outro valor, dependendo do que for solicitado pela cliente, pois isso significa uma dedicação maior, não só de tempo, mas de material, conhecimento e até mesmo cursos específicos”, afirmou Fernanda.

Animação com a festa mais democrática do país

Fernanda está animada com a festa popular mais democrática do país: o carnaval. “Como os eventos de carnaval acontecem praticamente o mês inteiro, sem contar o pré-carnaval, acredito que o meu faturamento pode chegar a aumentar em média mais de 10%”, contou ela.

Por sua vez, Fernando é só entusiasmo também. Neste sábado (18), ele iria inaugurar o salão de beleza dele. Um sonho realizado. “As makes variam de 150,00 a 250,00. Avalio meu crescimento, nessa época do ano, em mais de 10%, devido a quantidade de blocos de carnaval".

Para Fernando, "o carnaval é uma época de alegria e diversão. Realmente amo o mês de fevereiro pelo movimento que melhora bastante e porque também é o mês do meu aniversário”, enfatizou ele.

“Sem dúvida, nós, do ramo da beleza, ficamos alegres com as celebrações festivas pois elas nos trazem retorno e o aumento das finanças”, concluiu Daisy Salomão.