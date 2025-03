Canadá e UE impõem sobretaxa aos EUA

O Ministério de Finanças do Canadá informou nesta quarta-feira, 12, que irá impor a partir desta quinta, 13, tarifa adicional de 25% sobre 29,8 bilhões de dólares canadenses (R$ 120,5 bilhões) em produtos fabricados nos Estados Unidos, incluindo aço e alumínio, depois que o governo Trump avançou com taxas globais sobre as importações desses dois materiais.

A ministra de Assuntos Internacionais do Canadá, Mélanie Joly, afirmou que a única causa aparente para as tarifas impostas pelos EUA seria a meta do presidente Donaldo Trump de anexar o Canadá como 51.º Estado americano. Ela destacou que a soberania do Canadá não é negociável.

Direcionando-se aos americanos, ela disse que não é o Canadá que está elevando os preços nos EUA, colocando seus empregos em risco. E acrescentou que irá trabalhar com a União Europeia para se defender das tarifas dos EUA. Segundo ela, europeus, britânicos e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, conversarão em Quebec, durante a reunião do G7. O encontro entre ministros de Relações Exteriores das sete economias mais desenvolvidas começou ontem e vai até sexta, 14, no Canadá.

O Ministério da Indústria do Canadá sinalizou ainda que lutará pelo setor automotivo.

De acordo com a Bloomberg, as medidas retaliatórias do Canadá também se aplicarão a itens de consumo, como computadores e artigos esportivos. Os novos impostos correspondem às tarifas dos EUA "dólar por dólar", disse o ministro canadense das Finanças, Dominic LeBlanc.

Ao mesmo tempo, as autoridades canadenses afirmam que continuam em busca de uma saída para a guerra comercial. LeBlanc deve se reunir com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, hoje, e terá a companhia do primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e do ministro da Indústria canadense, François-Philippe Champagne, de acordo com a Bloomberg.

União Europeia

Também ontem, a União Europeia anunciou que irá taxar uma série de produtos dos EUA a partir de 1.º de abril. "Enquanto os EUA aplicam tarifas no valor de US$ 28 bilhões (R$ 163 bilhões), estamos respondendo com contramedidas no valor de € 26 bilhões (R$ 165 bilhões)", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado. "Nós sempre permaneceremos abertos à negociação. Acreditamos firmemente que, em um mundo repleto de incertezas geopolíticas e econômicas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tarifas."

A presidente da comissão também disse que, além de aço e alumínio, a medida abrange artigos têxteis, couro, eletrodomésticos, ferramentas, plásticos e madeira. Produtos agrícolas também serão impactados - incluindo aves, carne bovina, alguns frutos do mar, nozes, ovos, açúcar e vegetais. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.