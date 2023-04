Cai população e cresce número de domicílios em Belém, mostra prévia do Censo 2022

A capital paraense tem hoje uma população menor que a identificada em 2010, último Censo concluído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão está em fase de apuração de dados para lançar o novo Censo, de 2022, no mês de maio, mas já divulgou resultados preliminares nesta terça-feira (18), durante a terceira e última Reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo (Repac) de Belém, evento realizado no Palacete Faciola.

O número passou de 1,39 milhão para 1,22 milhão nos doze anos de intervalo entre as duas pesquisas, queda de 12,21%. Quanto ao número de domicílios recenseados, este cresceu, saindo de 425,2 mil em 2010 para 429,3 mil em 2022, uma alta de 0,97%. Superintendente regional do IBGE no Pará, Rony Cordeiro afirma que esta é uma tendência nacional, explicada pelo simples fato de que, hoje, menos pessoas moram em cada domicílio.

A pesquisa comprova a hipótese e a entidade aponta que a média de moradores por domicílio caiu 18,42% entre 2010 e 2022, passando de 3,8 para 3,1. Se comparado a 2000, Censo anterior, o percentual de retração é maior, de 24,39%, já que, na virada do século, 4,1 pessoas moravam em cada domicílio registrado. “Houve um crescimento urbano, de domicílios, no município, mas uma redução de moradores nesses domicílios”, explica.

Desafios

Uma das maiores dificuldades enfrentadas durante o Censo, segundo o superintendente, foi encontrar as pessoas em seus domicílios ou que estivessem dispostas a participar. A taxa de “não respostas”, ou seja, pessoas que se recusaram a responder ou que não foram encontradas em casa, ficou alta, diz ele, principalmente em áreas nobres da capital. O ideal é que a taxa fique abaixo dos 5% para ter dados satisfatórios, mas, em Belém, ficou em 6,9%. Outros 13 municípios do Pará estão na mesma situação.

“O Censo encerrou no dia 28 de fevereiro, mas, em março e abril, estamos na fase de apuração, para lançar os dados em maio, ainda na tentativa de reverter essas recusas e identificar esses moradores ausentes. Nós pedimos para a população que ainda não respondeu que entre em contato por meio do número 0800 721 8181 ou do site do IBGE, ainda dá tempo”, ressalta.

Um dos principais motivos para as "não respostas”, de acordo com Rony, é a preocupação com a segurança, mas ele lembra que os recenseadores usam coletes específicos do órgão com um QR code, por onde o morador pode checar sua identificação.

Uso dos dados

As informações apuradas e divulgadas pelo IBGE servem para nortear uma série de ações, como explica o coordenador técnico do Censo no Pará, Luiz Cláudio Martins. “Esses dados vão subsidiar políticas públicas em diversas áreas, como educação, trabalho, saúde e outras. São dados muito desejados, e há uma ansiedade da população por eles. A academia diariamente busca informações do IBGE, a sociedade civil, o setor privado para elaboração de investimentos”, ressalta.

Representando a Prefeitura de Belém no evento, o secretário em exercício da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep), Edilson Rodrigues, parabenizou a atuação do Instituto e afirmou que as informações estatísticas produzidas pelo IBGE são “muito importantes para o poder público e população em geral”.

“A importância é que nós precisamos ter um diagnóstico, um raio-X, do que que é a nossa cidade, do que é a nossa sociedade, para conseguirmos não só elaborar políticas públicas, mas implementar as políticas públicas atendendo melhor às necessidades da população”.

A entidade lembra que as Repacs são realizadas em todos os 5.570 municípios do país, em três momentos: antes, durante e na finalização da operação censitária. É nessas reuniões que o IBGE tem a oportunidade de compartilhar com a sociedade todo o planejamento para a realização do Censo Demográfico, dando transparência ao processo.

A 3ª rodada de Repacs vem ocorrendo no Pará desde o mês de novembro de 2022. Até o momento, mais de 80 municípios já realizaram sua terceira Repac. Nesta rodada de reuniões, são apresentados aos parceiros locais os dados efetivamente apurados pelo Censo 2022, em cada município.

No evento de Belém, ainda estavam presentes outros representantes da Prefeitura, como o secretário de Economia, Apolônio Brasileiro, além de representantes do Poder Legislativo municipal, como o vereador Emerson Sampaio.

Dados preliminares em Belém

Domicílios recenseados:

2010: 425.263

2022: 429.394

Variação: 0,97%

População:

2010: 1.393.399

2022: 1.223.229

Variação: -12,21%

Média de moradores por domicílio:

2000: 4,1

2010: 3,8

2022: 3,1

Variação 2010-2022: -18,42%

Variação 2000-2022: -24,39%

Fonte: IBGE