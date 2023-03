Brasileiros têm quase R$ 6 bilhões “esquecidos” em bancos do país; veja como sacar

Quase 40 milhões de pessoas e mais de dois milhões de empresas brasileiras poderão resgatar, a partir do próximo dia 7 de março, cerca de R$ 6 bilhões “esquecidos” em instituições financeiras. É a nova rodada de saques que já podem ser consultados pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central (BC). Para o economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia do Pará e Amapá (Corecon-PA/AP), Nélio Bordalo, os valores “perdidos” poderão ajudar pessoas físicas e jurídicas a sair do sufoco. “É uma oportunidade para encontrar um dinheiro que pode estar fazendo falta para pagar alguma conta ou ajudar no orçamento do mês. Essa possibilidade também recai para pessoas jurídicas que, por algum motivo, deixaram dinheiro esquecido em alguma conta corrente no banco”, ressalta.

VEJA MAIS

Segundo Bordalo, quem está endividado deve usar esse valor extra, preferencialmente, para quitar os débitos. “Se a pessoa possuir alguma dívida, é interessante pagar com esse dinheiro, principalmente se estiver com restrição de crédito, em função de estar inadimplente e com anotação do CPF em órgão de proteção ao crédito. Já quem estiver com sua vida financeira tranquila pode usar esse dinheiro para iniciar uma aplicação financeira ou acrescentar mais recursos em algum investimento que já possua no mercado financeiro. Em último caso, usar o dinheiro que ‘achou’ para comprar algum produto que esteja desejando, pois isso ajuda a circular o dinheiro no comércio”, orienta o economista.

O jornalista Tarcísio Barbosa, de 30 anos, já fez a consulta ao SVR, aberta no último dia 28 de fevereiro, e constatou que tem dinheiro a receber, mas o valor só será revelado a partir do próximo dia 7, quando pessoas físicas e jurídicas poderão solicitar a devolução do dinheiro no mesmo site, que pertence ao BC.

“Eu já tinha conhecimento sobre esse sistema. No ano passado, eu consultei meu CPF, mas não tinha valores a receber. E, hoje, ao consultar, tive a surpresa de que a partir do dia 7 deste mês poderei saber o valor, por meio da plataforma do governo federal, onde tenho conta de nível ouro. Ainda não sei qual o valor estará disponível para eu resgatar, mas acredito que não seja algo muito grande, pois não me lembro de ter esquecido dinheiro em nenhuma conta bancária ao longo dos anos. Fiquei sabendo que tem gente que resgata centavos. Espero que não seja o meu caso”, concluiu.

Depois de constatar que tem valores a receber - consulta que já está aberta - o cidadão que desejar resgatar o dinheiro deverá voltar ao sistema a partir do próximo dia 7, e pedir a transferência do mesmo, por meio da senha que possua na plataforma gov.br, seja ela do modelo prata ou ouro.

Esse tipo de consulta estava suspensa desde maio de 2022 e esta rodada aberta agora é considerada a segunda fase do projeto. Desta vez, ela tem algumas novidades, como a consulta de valores de pessoas falecidas, entre outras.

Veja passo a passo para sacar dinheiro esquecido em bancos: