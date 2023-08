Brasileiros estão menos preocupados com compartilhamento de dados

O open finance, que se refere à partilha autorizada de informações entre instituições financeiras, tem crescido no Brasil, à medida que as preocupações dos cidadãos em relação ao compartilhamento de seus dados financeiros vêm diminuindo nos últimos quatro anos. Segundo o levantamento Open Finance Brasil, em 2021, 45,8% dos indivíduos expressavam inquietações sobre a utilização de tais informações, enquanto em 2023, esse índice caiu para 34%.

Numa análise comparativa entre os anos de 2021 e 2023, as quatro principais apreensões dos entrevistados quanto à implementação do open banking tiveram um decréscimo. A preocupação com possíveis atividades criminosas no âmbito financeiro reduziu de 48% para 36% em 2023; a incerteza quanto ao propósito das informações compartilhadas diminuiu de 45,8% para 34%; o receio de perda de anonimato relacionado aos dados baixou de 43% para 29%; e a inquietação acerca da insuficiente proteção dos dados encolheu de 41% para 28%.

Lei Geral de Proteção de Dado dá mais sensação de segurança

O estudo revelou que 49% dos clientes que possuem conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) se sentem mais à vontade para compartilhar suas informações.

A pesquisa online, denominada Open Finance Brasil 2023, foi conduzida em maio pela Ipsos, sob encomenda da TecBan, e abrangeu todo o território nacional. Um total de mil indivíduos, entre homens e mulheres bancarizados das classes A, B e C, com acesso à internet, foram entrevistados.

Rogério Melfi, gerente de Open Finance na TecBan, atribui essa diminuição na desconfiança em relação ao compartilhamento de dados a uma maior conscientização financeira por parte das pessoas e à implementação efetiva da LGPD. Ele destaca: "As pessoas passaram a compreender seus direitos e deveres conforme definidos pela Lei de Proteção de Dados".

O gerente aconselha os consumidores a protegerem seus dados utilizando sempre os canais oficiais de suas instituições financeiras e a examinarem com atenção se os links presentes em e-mails e mensagens de texto são realmente provenientes de seus bancos.