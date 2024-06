Brasil Origem Week: evento em Portugal expõe marca paraense que produz roupas com estampas de cacau

“Cores e tons do Brasil”. Esse foi o tema do desfile de moda realizado durante o Brasil Origem Week, evento promovido entre quinta-feira (6) e domingo (9) em Porto, Portugal, com o objetivo de divulgar a cultura e os produtos brasileiros no continente europeu. Diariamente, ao fim do evento, os participantes puderam acompanhar o desfile que expôs marcas com a cara do Brasil, inclusive roupas da Belém Andrade, do Pará, feitas com estampas de cacau.

Segundo a coordenadora do desfile, Balbina Alves, a ideia surgiu para valorizar as marcas brasileiras que quiseram vir para Portugal e se colocaram à disposição do mercado português e de toda a Europa. “O desfile é o cartão de visita, uma entrega da qualidade da imagem, e tem o objetivo de mostrar toda essa beleza, essa brasilidade e essa cultura que se transporta para a moda. E, além disso, é para celebrar negócios, afinal, nós estamos aqui em um evento de negócios e essas marcas vêm para serem representadas e revendidas aqui”, comenta.

Sustentabilidade e responsabilidade social

A escolha das peças partiu de uma visão sustentável. Balbina garante que todas as marcas representadas no Brasil Origem Week respondem a um conceito de “moda do bem”. “Por isso essa escolha, tanto das marcas quanto das peças, de maneira muito particular e muito cuidadosa”, pontua.

A marca Belém Andrade produz camisas com estampas de cacau e já tem as peças disponíveis em Porto (Joyce Karen / Divulgação)

Direto de Belém, a empresa Belém Andrade fez parte do desfile. Embora a representante da marca não estivesse presente, Balbina ressalta que um dos pontos principais da empresa é a originalidade. “É uma estamparia de cacau, e a Belém é uma produtora do fruto, é uma pessoa que vive o ciclo de todo o plantio do cacau, de verdade, junto com mulheres que são produtoras, com a força de trabalho, e ela criou uma marca com base nisso, que é muito bacana”.

Produtos brasileiros em Porto

Além do desfile, a Belém Andrade já tem entrada no mercado português e suas peças estão disponíveis na Casa Brasiliana, um hub de produtos brasileiros localizado no World of Wine (WOW), em Porto, onde foi realizado o Brasil Origem Week. O espaço tem uma postura de sustentabilidade, de responsabilidade social e de moda do bem.

De acordo com o idealizador da Casa Brasiliana e coordenador do evento deste fim de semana, o empresário Marco Lessa, a Belém Andrade é um case de sucesso. “Nós temos um carinho muito especial pela temática das roupas da Belém, que é o tema cacau, essa nossa relação com o cacau, os nossos projetos relacionados a isso. Ficamos muito felizes com o crescimento do espaço de moda dentro da casa, porque a agregação de valor é muito grande”, destaca.

Além de roupas, a Casa Brasiliana também trabalha com a venda de livros, chocolates, cafés, doces, geleias, biojoias e outros produtos brasileiros. Lessa lembra que o espaço surgiu após uma avaliação de que esses itens têm grande relevância no exterior. No total, são mais de 100 marcas expostas no local, com o intuito de facilitar os negócios e diminuir o tempo e a distância entre quem quer comprar o produto brasileiro e quem produz.