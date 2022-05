Brasil monitora 28 casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças; 1 morte foi registrada

Até a semana passada, sete casos suspeitos de hepatite misteriosa em crianças haviam sido notificados no Brasil. Na última segunda-feira, esse número mais do que dobrou, passando para 16, e agora já está em 28, segundo o Ministério da Saúde. A doença, que ainda não teve a causa descoberta, tem preocupado autoridades médicas internacionais, após diversos casos registrados na Europa e nos Estados Unidos. As informações são da revista Veja.

Sete estados brasileiros notificaram casos suspeitos, são eles: São Paulo (8 casos), Rio de Janeiro (7), Minas Gerais (4), Paraná (3), Espírito Santo (2), Santa Catarina (2) e Pernambuco (2).

Um alerta sobre a hepatite aguda grave foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro para os 92 municípios do Estado, informando que sei casos da doença eram apurados. Entre esses casos investigados, está o de um bebê de 8 meses, que morava no município de Maricá, e morreu.

O ministério da Saúde informou que os Centros de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e a Rede Nacional de Vigilância Hospitalar (Renaveh) estão monitorando alterações do perfil epidemiológico e a detecção de casos suspeitos da doença. A orientação da pasta é que qualquer suspeita deve ser notificada imediatamente pelos profissionais de saúde.

A hepatite é uma inflamação que atinge o fígado causada, na maioria das vezes, por vírus, mas pode ter relação com o uso de substâncias tóxicas, incluindo medicamentos, consumo de álcool, doenças hereditárias e distúrbios autoimunes. Os principais sintomas são icterícia (cor amarelada na pele ou nos olhos), diarreia, dor abdominal e vômito. Nas crianças afetadas, testes laboratoriais descartaram os tipos A, B, C, E e D (quando aplicável).