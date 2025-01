Beleza express conquista espaço no mercado em Belém

Com a rotina cada vez mais corrida, os serviços de beleza express têm ganhado popularidade entre mulheres que buscam aliar cuidados pessoais à falta de tempo. Escovas rápidas, manicure e maquiagem sem necessidade de agendamento são algumas das opções que atraem quem prioriza agilidade e flexibilidade sem abrir mão de um atendimento de qualidade.

O conceito, que surgiu inicialmente em grandes centros urbanos, tem se expandido para cidades menores, atendendo à demanda de clientes que buscam encaixar esses serviços na agenda. Segundo Renata Fiuza, empresária de 38 anos, a flexibilidade é o grande diferencial desse modelo. “Essa ideia é perfeita para a mulher moderna, que precisa equilibrar trabalho, casa e filhos. Poder ser atendida rapidamente, sem precisar marcar horário, facilita muito o dia a dia”, afirma.

Yllen Miranda, médica, é outra adepta dos serviços express. Para ela, o formato é uma solução prática para agendas imprevisíveis. “Às vezes o dia foge do planejamento, e é ótimo poder encaixar uma ida ao salão entre um compromisso e outro. Isso já faz parte da minha rotina semanal, principalmente para serviços como escova e cuidados com as unhas”, explica.

Demanda crescente impulsiona o mercado

O crescimento da procura por serviços de beleza express reflete a necessidade de adaptação à vida moderna. Felipe Mendes, sócio de uma rede de salões express em Belém, comenta que o modelo foi criado para atender mulheres que não conseguem agendar com antecedência. “O conceito nasceu para oferecer liberdade. A cliente chega no horário que puder, é atendida rapidamente e sai pronta para enfrentar o dia”, diz Felipe.

A rede administrada por Felipe realizou cerca de 40 mil escovas em 2024, com um fluxo constante de clientes todos os dias da semana. “Nossa maior surpresa foi perceber que não apenas finais de semana são movimentados. Muitas mulheres vêm logo na segunda-feira pela manhã, buscando começar a semana já cuidando da aparência”, conta Felipe.

Além das escovas, outros serviços têm ganhado espaço, como maquiagem express. “A ideia de que maquiagem só funciona com agendamento já foi superada. Hoje, nossas clientes sabem que podem chegar e, em poucos minutos, estar prontas para um evento ou um jantar inesperado”, complementa.

Agilidade sem perder qualidade

A praticidade oferecida pelos serviços express também atrai profissionais que têm agendas apertadas. Ana Paula Leão, maquiadora de 24 anos, utiliza frequentemente o modelo em seu dia a dia. “Para quem tem uma rotina cheia, é essencial contar com serviços rápidos. A gente chega e, em pouco tempo, já está pronta. E isso sem perder a qualidade do atendimento”, afirma.

Ana Paula destaca que investir nesses serviços é uma prioridade para manter a autoestima e a produtividade. “Cuidar da aparência não é um luxo; é algo essencial. Mesmo em dias corridos, separar um tempo para mim é indispensável”, diz.

Personalização como diferencial

Outro ponto que tem conquistado as clientes é a personalização no atendimento, mesmo com o foco na rapidez. Felipe Mendes explica que a rede oferece pacotes e planos de assinatura que garantem um número fixo de serviços mensais com desconto. “Essa é uma forma de fidelizar as clientes e, ao mesmo tempo, oferecer economia e conveniência. As mulheres gostam de se sentir especiais, e personalizar o atendimento é um grande diferencial”, destaca.

O empresário acredita que o modelo express reflete uma tendência que vai além dos salões de beleza, acompanhando mudanças no comportamento de consumo. “As mulheres não querem perder tempo e buscam soluções rápidas sem comprometer a excelência. Isso se aplica tanto a salões quanto a outros serviços do dia a dia”, analisa.