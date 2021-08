Belém vai sediar Fórum Mundial de Bioeconomia

O Fórum Mundial de Bioeconomia ocorre em Belém nos dias 18,19 e 20 de outubro de 2021. Durante passagem pela capital paraense nesta semana, o presidente do Fórum, Jukka Kantola, esteve na sede do Grupo Liberal, onde concedeu entrevista.

É a primeira vez que o Fórum será realizado fora da Finlândia, país de origem da iniciativa que tem como objetivo discutir soluções para um futuro mais sustentável. Para Kantola, trata-se de um aceno ao mundo sobre a importância da Amazônia no cenário global quando o assunto é meio ambiente.

"Viemos para Belém pois Belém é conhecida como o portão de entrada da Amazônia e com esse fórum pensamos que Belém seria um bom lugar para discutirmos bioeconomia. Eu penso que há um consenso correto de que as mudanças climáticas são reais. Debaixo deste guarda-chuva, pensamos que você precisa ter ferramentas para mitigar as mudanças climáticas. Acreditamos que o ciclo da bioeconomia é crucial para este objetivo", avalia ele.

Kantola também disse que, apesar do desgaste da imagem do Brasil no exterior em relação às políticas ambientais, há muitos exemplos positivos no país, com diversos agentes convergindo e trabalhando por uma agenda socioeconômica mais verde.

"Acho que não é algo homogêneo. Há exemplos positivos em desenvolvimento, como é o caso do estado do Pará. O Pará tem colocado muito esforço nisto e vamos poder ver bastante isso no Fórum. Este tipo de demonstração positiva em crescimento, eu espero, irá se expandir para outras áreas também", diz.

Entre os assuntos abordados, a importância de se unir contra a ameaça das mudanças climáticas e também o valor de um consumo consciente, baseado na rastreabilidade das origens de cada bem.

O fórum será realizado com o apoio das principais associações agrícolas e de silvicultura (plantações de árvores) brasileiras com a bioeconomia em seu coração, Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) e a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

A agenda é composta por quatro eixos temáticos, que serão abordados durante o evento: A Bioeconomia: Pessoas, Políticas do Planeta, Líderes globais e o mundo financeiro, Bioprodutos ao nosso redor e Olhando para o futuro.