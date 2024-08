Belém recebe festival de cervejaria artesanal e etapa regional da Copa Cerveja

Belém recebe entre os dias 22 e 24 de agosto o road show Conexão Cerveja Brasil. O evento realizado pela Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) representa a etapa Norte de um projeto que abrange as cinco regiões do país.

O evento contará com festival de cervejarias paraenses, congresso técnico e etapa regional do concurso nacional, Copa Cerveja Brasil.

“Com o festival estamos incentivando a união das cervejarias regionais que constroem o mercado artesanal independente e gerando reconhecimento das marcas e dos produtos. Os congressos em cada região tornam o conhecimento mais acessível e geram networking no segmento. Já a Copa Cerveja Brasil, por ter etapas regionais, reduz o custo de participação em concursos e ajuda na promoção das marcas, na qualificação dos produtos e da mão de obra”, explica o presidente da Abracerva Gilberto Tarantino.

O festival será nesta sexta-feira (23) e sábado (24) no Boulevard da Gastronomia, localizado no Boulevard Castilhos França, bairro da Campina. Estão confirmados estandes com as cervejarias 7 Cats, Amazon Beer, Anani Beer, DI Rocha, Égua Bier, Flor de Lúpulo, Godheim e Kerbier, que contam com apoio do Sebrae, e ainda a Cerveja Caribeña, convidada. A gastronomia fica por conta da Cervejaria Cabôca.

Além disso, o evento contará com o Congresso Cerveja Brasil, evento composto por uma série de palestras direcionadas a profissionais do ramo. O evento é gratuito, mas com vagas limitadas e é necessário se inscrever para participar.

Festival Cerveja Brasil

Dia 23/08, das 17h às 22h

Dia 24/08, das 17h às 22h

Local: Boulevard da Gastronomia

Endereço: Blvd. Castilhos França - Campina, Belém - PA

Evento aberto e gratuito

Congresso Cerveja Brasil

Data 22 de agosto, a partir das 17 horas

Local: Cervejaria Cabôca

Endereço: 598, Blvd. Castilhos França, 550 - Campina, Belém – PA

Evento aberto e gratuito

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)