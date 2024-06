Belém-Brasília recebe carreta itinerante do TRT-8 com serviços trabalhistas

Entre os dias 24 a 28 de junho, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) levará serviços gratuitos até a população do nordeste paraense por meio da carreta itinerante da justiça trabalhista. As cidades de Mãe do Rio, Ipixuna e Santa Maria, às margens da rodovia federal BR-010, receberão atendimentos das 8h às 14h, das 8h às 17h e das 9h às 17h, a depender do dia.

Já em Santa Maria, a carreta ficará estacionada ao lado da Igreja Matriz, nas margens da BR-010, das 9h às 17h de sexta-feira (28).

Os interessados em se informar sobre direitos, realizar denúncias ou abrir processos trabalhistas precisam apresentar algum documento de identificação com foto (como carteira de identidade ou habilitação), além de outros documentos relacionados à consulta, como carteira de trabalho ou contratos.

Os atendimentos serão realizados pelos servidores do TRT-8 e pelo juiz Avertano Messias Klautau, com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, da Caixa Econômica Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que permite a resolução de algumas questões durante o primeiro atendimento.

Segundo o TRT-8, o projeto de itinerância é pioneiro na justiça trabalhista do país e tem como objetivo potencializar o acesso da população, como trabalhadores e empresários, aos direitos trabalhistas.

