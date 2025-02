Belém arrecadou R$ 278 mil com recadastramento de comerciantes em dois meses

Nos dois primeiros meses deste ano, Belém arrecadou R$ 278 mil com o recadastramento de quase 300 comerciantes. O valor é referente ao pagamento de taxas atrasadas e atualizadas desses permissionários. Esse recadastramento é realizado na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), localizada na Avenida Doutor Freitas, 2271.

Por iniciativa do órgão, alguns agentes estão na rua com uma espécie de recadastramento itinerante. O objetivo é evitar a necessidade de deslocamento dos comerciantes, para que não precisem perder um dia de trabalho com o compromisso.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cunha, os valores coletados no processo voltam para a sociedade como benefícios, especialmente para os próprios comerciantes.

“Estamos muito felizes com a repercussão do nosso trabalho junto a esses permissionários. Eles entendem a importância dessa regularização e sabem que o arrecadado pelo município irá voltar em benefícios para eles, na reforma e melhorias das feiras e mercados de Belém”, afirma Cunha.

O modelo de itinerante esteve hoje no bairro da Cremação, mas, desde o início de fevereiro, já percorreu quatro feiras de Belém. Nesta manhã, os agentes da Sedcon fizeram o recadastramento de 75 permissionários.

“Foi ótimo eles terem vindo aqui porque fiquei responsável em tomar conta do equipamento de venda da minha sogra, que faleceu recentemente. Agora quero regularizar tudo direitinho”, disse a permissionária Amanda Camelo, 40 anos.

A próxima atividade será realizada nesta quarta-feira (26), nos distritos de Belém, sendo a primeira vez que a ação chega aos trabalhadores destas localidades. Cerca de cinco mercados da ilha de Mosqueiro irão receber a visita dos agentes da Sedcon: Baía do Sol, Chapéu Virado, Vila, Maracajá e Carananduba.