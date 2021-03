Banpará inicia em 8 de março pagamento aos beneficiários do 'Bora Belém'

A partir desta segunda-feira (8), o Banco do Estado do Pará (Banpará) inicia o pagamento do benefício social destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, beneficiadas pelo Programa Bora Belém, iniciativa da Prefeitura da capital em parceria com o Governo do Pará, que vai liberar a metade dos recursos destinados aos beneficiários.

O "Bora Belém" é um programa de renda cidadã que surgiu após cooperação entre os poderes estadual e municipal, para oferecer benefícios de até R$ 450,00 a famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta segunda-feira, as primeiras 500 famílias começarão a receber o benefício pelo Banpará, agente financeiro escolhido para o programa. Os beneficiários receberão um cartão para sacar os valores.

“O Banpará vai pagar, a partir do dia 8 de março, o Bora Belém - um programa de parceria da Prefeitura de Belém com o governo do Estado. Serão famílias que realmente são classificadas em extrema pobreza. Isto vem somar aos programas sociais do Estado (como o Renda Cidadã), e dará um suporte a mais a essas famílias que passam necessidade neste momento. Daí a importância de o governo do Estado estar em parceria com a prefeitura municipal neste programa”, ressaltou Braselino Assunção, presidente do Banpará.

Primeira fase - Lançado no último dia 12 de janeiro, o programa pretende, nesta primeira fase, atender até 09 mil famílias já cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal). Mas a meta geral é alcançar 22 mil famílias afetadas pela pandemia de Covid-19 nas próximas fases. O pagamento será efetuado pelo Banpará, mas os dados dos beneficiários são de responsabilidade da Fundação Papa João XXII (Funpapa), órgão municipal, que encaminhará ao banco as informações.

O programa garante o benefício de até R$ 450,00 a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, de acordo com três faixas. Na primeira, mulheres com um filho receberão R$ 150,00; com dois ou três filhos, R$ 300,00, e com quatro ou mais filhos terão direito a R$ 450,00.

O Governo do Pará e a Prefeitura de Belém investirão cerca de R$ 60 milhões no programa. As famílias não precisam se cadastrar para receber o benefício. Por meio do CadÚnico, a Funpapa, que gerencia o “Bora Belém”, já identificou as famílias que não estão recebendo nenhum tipo de auxílio governamental e se enquadram no público-alvo do programa.

Os critérios para recebimento do benefício são:

- Famílias com renda per capita mensal inferior ou igual a R$ 89,00, consideradas de extrema pobreza;

- Famílias com renda per capita de R$ 89,01 a R$ 179,00, consideradas em situação de pobreza;

- Família monoparental feminina (quando apenas a mulher assume a responsabilidade pelos parentes);

- Família monoparental;

- Famílias que tenham composição familiar de 0 a 18 anos;

- Famílias com gestantes ou mães em fase de amamentação.

Quem se enquadra nesses critérios deve observar as seguintes orientações:

1. Para saber se tem direito ao benefício, consultar o site https://ce.banpara.b.br/borabelem/

2. Comparecer a qualquer agência do Banpará para sacar o valor do benefício;

3. Certificar-se de estar com o documento oficial de identificação com foto e CPF, para recebimento no caixa da agência.

No primeiro atendimento, o funcionário do banco solicitará o cartão Bora Belém e informará em qual agência deverá receber o cartão. Já de pose do cartão Bora Belém, o beneficiário receberá os próximos benefícios sacando direto no caixa eletrônico do Banpará.

O cartão da Conta Benefício permite ao beneficiário realizar compras na modalidade débito em todas as lojas credenciadas ao BCARD. A lista de estabelecimentos credenciados está no site do Banpará (www.banpara.b.br).

Caso o nome do beneficiário não apareça no site de consulta ou não possua Conta Benefício aberta, deverá se dirigir à Funpapa para obter mais informações.